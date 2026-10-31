باشگاه خبرنگاران جوان - نخستین جلسه کمیته عالی بررسی و ساماندهی مصارف چاه‌های کشاورزی برگزار شد و طی آن آخرین وضعیت پایش، اصلاح و مدیریت مصرف انرژی در بخش کشاورزی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

مجری طرح ساماندهی مصارف انرژی چاه‌های آب کشاورزی در این نشست با تشریح اقدامات انجام‌شده در راستای مدیریت توامان آب و برق، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های متولی تأکید کرد و آمار عملکرد بخش‌های مختلف را به شرح زیر ارائه داد.

شناسایی و برخورد با تخلفات گسترده در شبکه و تجهیزات

حسن چاهی با اشاره به اهمیت اجرای اقدامات اصلاحی در حوزه تست و بازرسی چاه‌های کشاورزی طی دو مرحله در شش ماه نخست سال، از ثبت مجموع ۵۳ هزار و ۲۸۹ مورد اقدام اصلاحی خبر داد و گفت: این اقدامات شامل شناسایی ۵ هزار و ۸۹۲ دستگاه کنتور معیوب، ۷ هزار و ۶۲۱ مورد دستکاری مدار فرمان، ۴ هزار و ۸۲۱ مورد برق غیرمجاز، ۴ هزار و ۷۷۸ مورد مصارف بالای یک درصد برای سایر کاربری‌ها، ۲۹ هزار و ۲۱۹ مورد تجاوز از قدرت قراردادی، و ۹۵۸ دستگاه رمز ارز بوده است.

همچنین در این مدت ۳۱۹ دستگاه ترانسفورماتور غیرمجاز با ظرفیت ۳۸ هزار و ۱۲۰ کیلوولت‌آمپر در سطح کشور جمع‌آوری شد.

وی با اعلام اینکه در حوزه اصلاح لوازم اندازه‌گیری با ۹۲ درصد پیشرفت در اجرای برنامه‌ها مواجه هستیم، افزود: تکمیل و رفع معایب باقیمانده نیز به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار شرکت‌های توزیع قرار دارد.

ارسال پیامک محدودسازی برای ۱۶ هزار مشترک

مجری طرح ساماندهی مصارف انرژی چاه‌های کشاورزی در ادامه با اشاره به لزوم پایش و کنترل مصرف مطابق با قدرت مندرج در پروانه بهره‌برداری تصریح کرد: با اعلام مدیریت منابع آب از طریق سامانه ساپاد، برای ۱۶ هزار مشترکی که سهمیه سالیانه برداشت آب آنها به اتمام رسیده یا بیش از ۷۰ درصد سهمیه خود را مصرف کرده‌اند، پیامک مدیریت مصرف ارسال شده و در مرحله محدودسازی مصرف قرار گرفته‌اند.

بازدید از بیش از ۱۸ هزار حلقه چاه و انسداد چاه‌های غیرمجاز

چاهی با اشاره به آمار بررسی چاه‌های غیرمجاز با مشارکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت‌های آب منطقه‌ای بیان کرد: از مجموع ۳۰ هزار و ۲۹۳ حلقه چاه، تعداد ۱۸ هزار و ۰۶۰ حلقه چاه با اولویت یک مورد بازدید قرار گرفت که طی آن ۳ هزار و ۱۶۸ چاه با انشعاب غیرمجاز، ۲ هزار و ۱۸۴ حلقه چاه غیرمجاز با انشعاب فرعی، ۲ هزار و ۸۹۴ حلقه چاه غیرمجاز مسدود و ۴۲۶ حلقه چاه خشک‌کن غیرمجاز شناسایی و مورد رسیدگی قرار گرفت.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی

وی همچنین به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: در حوزه نیروگاه‌های خورشیدی نیز تاکنون یک هزار و ۹۸۳ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۱۲۷ مگاوات برای استفاده در بخش کشاورزی احداث شده است.

در ادامه این جلسه، اعضای کمیته به بیان دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات کاربردی خود در خصوص بهبود فرآیند‌ها و ارتقای روند مدیریت توامان آب و برق پرداختند.

منبع: وزارت نیرو