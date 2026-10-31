رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، از شناسایی ۳۲ خانوار دارای پنج و شش معلول فاقد مسکن در ۱۵ استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- آرزو ذکایی‌فر، رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور، در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در حوزه مسکن، ۳۲ خانوار دارای پنج و شش معلول فاقد مسکن شناسایی شده‌اند که در ۱۵ استان کشور سکونت دارند.

وی تصریح کرد: با همت و تلاش وزارت راه و شهرسازی و تأمین منابع مالی از سوی این وزارتخانه، واحد‌های مسکونی برای این خانواده‌ها در حال خریداری است.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: سازمان بهزیستی در دو حوزه مناسب‌سازی واحد‌های مسکونی و تأمین لوازم ضروری مورد نیاز این خانواده‌ها ارائه می‌کند.

ذکایی‌فر در پایان تأکید کرد: خرید خانه‌ها به‌تدریج در حال انجام است و بر اساس وعده تعیین‌شده، مقرر شده است که تا روز جهانی افراد دارای معلولیت، هر ۳۲ خانوار صاحب مسکن مناسب شوند.

برچسب ها: تهیه مسکن ، مددجویان بهزیستی ، سازمان بهزیستی کشور
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