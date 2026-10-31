رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز گفت: با نگاه زنجیره‌ای به طرح های گردشگری نوین شیراز نظیر آکواریوم، پارک آبی و تله‌کابین، مدیریت شهری به‌دنبال افزایش تنوع تفریحات و ارتقای مدت اقامت گردشگران در این کلان‌شهر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا اسکندری رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز از بررسی آخرین وضعیت پروژه آکواریوم بزرگ شیراز خبر داد و بر ضرورت تسریع در تکمیل تجهیزات، محوطه‌سازی و مسیر‌های دسترسی این مجموعه با هدف آماده‌سازی آن برای میزبانی از شهروندان و گردشگران تأکید کرد.

او در تشریح جزئیات بازدید این کمیسیون از پروژه آکواریوم بزرگ شیراز اظهار کرد: این پروژه یکی از پنج پروژه هدف گردشگری مبتنی بر سرمایه‌گذاری در شهر شیراز است که با هدف توسعه ظرفیت‌های گردشگری نوین، آخرین وضعیت اجرایی آن مورد بازدید و بررسی قرار گرفت.

عضو شورای شهر شیراز با اشاره به اهمیت تکمیل این مجموعه در چارچوب برنامه‌های توسعه گردشگری شهر افزود: امیدواریم با پایبندی شرکت سرمایه‌گذار ترکیه‌ای به برنامه زمان‌بندی تعهدشده و تقویت هماهنگی میان سرمایه‌گذار و شهرداری، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود و این مجموعه در زمان پیش‌بینی‌شده به مرحله بهره‌برداری برسد.

اسکندری با اشاره به ویژگی‌های متمایز آکواریوم بزرگ شیراز بیان کرد: مقیاس پروژه، تنوع گونه‌های آبزی، نوع سازه‌های اجراشده، تونل‌های آکواریومی پیش‌بینی‌شده و تعدد آکواریوم‌ها از جمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند این مجموعه را به یکی از جاذبه‌های شاخص گردشگری نوین تبدیل کند.

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای شهر شیراز با اشاره به تجربه شرکت ترکیه‌ای سرمایه‌گذار در اجرای پروژه‌های مشابه در برخی کشور‌های جهان تصریح کرد: بخش قابل‌توجهی از تأسیسات و تجهیزات موردنیاز پروژه در انبار مشترک شهرداری و سرمایه‌گذار تحویل شده است و انتظار می‌رود با هماهنگی و تعامل بیشتر میان طرفین، اقدامات باقی‌مانده با شتاب بیشتری انجام شود.

او همچنین آماده‌سازی زیرساخت‌های پیرامونی را از الزامات مهم بهره‌برداری از این مجموعه دانست و گفت: عملیات محوطه‌سازی و اجرای مسیر‌های دسترسی پروژه از سوی پیمانکار شهرداری، شرکت عمران و پارس گستر، در دو فاز در حال اجراست که فاز نخست آن به مراحل پایانی نزدیک شده و فاز دوم نیز در دست انجام است.

اسکندری ادامه داد: در جریان مذاکرات انجام‌شده، بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات محوطه‌سازی و تکمیل مسیر‌های دسترسی تأکید شد تا زمینه دسترسی مناسب شهروندان و گردشگران به مجموعه فراهم شود و آکواریوم بزرگ شیراز پس از تکمیل مراحل اجرایی، آمادگی لازم برای پذیرایی از بازدیدکنندگان را داشته باشد.

تکمیل زنجیره گردشگری نوین؛ راهبردی برای افزایش ماندگاری گردشگران

رئیس کمیسیون اقتصاد و سرمایه‌گذاری شورای اسلامی شهر شیراز با تأکید بر نگاه زنجیره‌ای به پروژه‌های گردشگری نوین خاطرنشان کرد: آنچه برای این کمیسیون اهمیت دارد، تکمیل مجموعه‌ای از جاذبه‌های متنوع گردشگری در کنار یکدیگر است؛ مجموعه‌ای که پروژه‌هایی همچون آکواریوم بزرگ، پارک آبی، تله‌کابین، باغ پرندگان، شهربازی بزرگ‌مقیاس و پارک برفی را در بر می‌گیرد.

او افزود: هم‌افزایی میان این پروژه‌ها می‌تواند زنجیره‌ای کامل‌تر از ظرفیت‌های گردشگری نوین را در شیراز شکل دهد و با افزایش تنوع جاذبه‌های تفریحی، زمینه افزایش مدت اقامت گردشگران در این شهر را فراهم کند.

اسکندری با اشاره به آثار اقتصادی توسعه گردشگری شهری اظهار کرد: گسترش این مجموعه‌ها، در صورت تکمیل و بهره‌برداری مناسب، می‌تواند علاوه بر افزایش جذابیت شیراز برای گردشگران، به تقویت اقتصاد شهر نیز کمک کند. همچنین شهروندان شیرازی می‌توانند از فضا‌ها و امکانات تفریحی جدید بهره‌مند شوند و تجربه‌های متنوع‌تری برای گذران اوقات فراغت خود داشته باشند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم همکاری میان شهرداری، سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های اجرایی، پروژه آکواریوم بزرگ شیراز و سایر طرح‌های گردشگری نوین مطابق برنامه‌های پیش‌بینی‌شده تکمیل شوند و زمینه ارتقای جایگاه گردشگری شیراز و بهره‌مندی بیشتر شهروندان و گردشگران از ظرفیت‌های جدید این کلان‌شهر فراهم شود.

منبع: شورای شهر شیراز

برچسب ها: شورای شهر شیراز ، زنجیره ، گردشگری ، آکواریوم
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