باشگاه خبرنگاران جوان - حیدر دشتی‌پور مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام گفت: بیش از پنج میلیون و ۱۰۰ هزار زائر عتبات عالیات و گردشگر ایرانی و خارجی از نرز نهران تردد کردند که از این تعداد ، چهار میلیون و ۱۳۹ هزار و ۵۸۴ نفر زائران و مسافران ایرانی بودند.

وی بیان کرد: در این بازه زمانی، ۹۶۷ هزار و ۳۵۵ مسافر غیرایرانی از مرز مهران تردد کرده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام یادآور شد: در روز‌های اربعین امسال (۲۵ تیر تا ۲۳ مرداد) نزدیک به سه میلیون رفت و آمد مرزی در پایانه مهران انجام شد.

دشتی پور در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برنامه‌های ایمن‌سازی جاده‌های استان پرداخت و افزود: امسال بیش از ۲۰۰ کیلومتر از جاده‌های اصلی و شریانی استان با اجرای روکش آسفالت تقویتی و حفاظتی بهسازی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام ادامه داد: در راستای بهسازی راه ها، افزایش ایمنی تردد و ارتقای کیفیت جاده‌های استان، عملیات درزگیری آسفالت به طول ۱۸۰ کیلومتر در راه‌های اصلی و فرعی استان انجام شد.

وی با اشاره به تداوم عملیات بهسازی راه‌های استان گفت: با توجه به شرایط مساعد هوا و تا زمانی که وضعیت آب‌وهوایی برای اجرای آسفالت مناسب باشد، عملیات روکش آسفالت در دیگر راه‌های استان نیز در دست اجرا است و این کار‌ها با هدف ارتقای کیفیت راه‌ها و افزایش ایمنی تردد کاربران جاده‌ای ادامه دارد.

دشتی‌پور اجرای این طرح‌ها را در افزایش ایمنی مسافران بسیار اثرگذار دانست و تاکید کرد: ارتقای ایمنی زیرساخت‌های جاده‌ای، نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی و فراهم کردن شرایط مناسب برای رفت‌وآمد زائران دارد.

مرز مهران در فاصله ۲۰۰ کیلومتری بغداد به دلیل کوتاهی مسافت و امنیت مسیر در خاک عراق، اصلی‌ترین و مهم‌ترین گذرگاه زمینی ایران برای رفت‌وآمد زائران عتبات عالیات است.

سالانه افزون بر هشت میلیون زائر عتبات عالیات در مناسبت‌های مختلف به ویژه اربعین حسینی از مسیر این گذرگاه مرزی تردد می‌کنند.