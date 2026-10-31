باشگاه خبرنگاران جوان - دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: براساس بررسی‌های به‌عمل‌آمده در شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی ذیل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشخص شده است که ۳۹۲ نفر از مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره، برخلاف مفاد تبصره (۲) ماده (۲۴۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به‌طور هم‌زمان در بیش از یک شرکت دارای سمت مدیریتی هستند.

همچنین، ۵۷ نفر از کارکنان دولتِ ثبت‌شده در سامانه پاکنا، برخلاف قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، در سمت مدیرعامل یا عضو هیأت‌مدیره شرکت‌های مذکور فعالیت دارند.

دیوان محاسبات کشور در راستای صیانت از حقوق و منافع بازنشستگان و ارتقای انضباط اداری و مالی، اقدامات قانونی لازم را برای رفع مغایرت‌ها و برخورد با موارد تخلف انجام داده است.