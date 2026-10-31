باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم بهره‌برداری از واگن‌های قطار مسیر شیراز ـ مشهد، با حضور جمعی از مسئولان حوزه گردشگری و راه‌آهن ج.ا‌.ا، عضو هیأت مدیره و مدیران شرکت حمل و نقل ریلی رجا برگزار شد.

مراسم بهره‌برداری از واگن‌های قطار مسیر شیراز ـ مشهد، با حضور جمعی از مسئولان حوزه گردشگری و راه‌آهن ج.ا‌.ا، عضو هیأت مدیره و مدیران شرکت حمل و نقل ریلی رجا برگزار شد.

این مراسم با حضور پارسایی ـ معاون گردشگری استان فارس، کریمی ـ معاون مسافری راه‌آهن ج.ا.ا، مدیرکل و جمعی از مدیران راه‌آهن شیراز؛ دکتر اسماعیلی ـ عضو هیأت‌مدیره و معاون اقتصادی و توسعه منابع شرکت حمل‌ونقل ریلی رجا و مدیران حراست و اعزام و خدمات راهبری این شرکت برگزار شد.

در جریان این مراسم دکتر اسماعیلی عضو هیأت مدیره و معاون اقتصادی و توسعه منابع رجا پس از تشریفات راه‌اندازی این قطار ضمن گفتگو با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، با تشریح اهمیت راه‌اندازی سالن‌های ۵ ستاره ترنج و نقش این اقدام در ارتقای کیفیت خدمات مسافری و توسعه سفرهای ریلی ، قول توجه ویژه به ارتقا قطارها و افزایش خدمت رسانی به مردم سرزمین شعر و تمدن را داد.

با افتتاح سالن‌های پنج‌ستاره لوکس ترنج، هم‌وطنان و شهروندان فرهنگ‌مدار و متمدن شیراز می‌توانند سفر در مسیر شیراز ـ مشهد و بالعکس را با بهره‌مندی از امکانات و خدمات قطارهای پنج‌ستاره شرکت رجا تجربه کنند.

راه‌اندازی این سالن‌ها در سالگرد سی سالگی رجا، گامی در راستای ارتقای استاندارد خدمات حمل‌ونقل ریلی، افزایش کیفیت تجربه سفر و فراهم‌سازی امکانات رفاهی مطلوب‌تر برای مسافران مسیر شیراز ـ مشهد به شمار می‌رود.