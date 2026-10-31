مدیر عامل باشگاه ملوان با استعفای مازیار زارع محالفت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اشکان پوررشید، مدیرعامل باشگاه ملوان در مورد وضعیت این تیم و استعفای مازیار زارع سرمربی این تیم گفت: «از حضور تاریخی بانوان گیلانی در ورزشگاه زنده‌یاد سیروس قایقران و حمایت نود دقیقه‌ای آنها زیر باران و نشان دادن فرهنگ بالای هواداری در بندرانزلی و استان گیلان قدردانی می‌کنم. تیم ما از نظر فنی عملکرد بسیار خوبی داشته، اما متأسفانه نتوانسته‌ایم نتیجه زحماتمان را بگیریم. مسئولیت این نتایج فقط بر دوش مازیار نیست و مدیریت هم مسئول است. استعفای او را نمی‌پذیرم و تمام تلاشم را برای بازگشتش می‌کنم. مازیار سرمایه ملوان است و حمایت من از او صددرصدی است. باید کنار هم بمانیم و با تقویت تیم در آینده از این شرایط عبور کنیم.»