باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - حجت‌الاسلام‌والمسلمین میثم امرودی مشاور فرهنگی وزارت خارجه، در نشست همایش زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین با اشاره به شکل‌گیری موج گسترده نفرت و اعتراض جهانی نسبت به سیاست‌های رژیم صهیونیستی و حامیانش، اظهار داشت: امسال مسئله فلسطین در افکار عمومی جهان جایگاهی بی‌سابقه یافته و ۱۳ آبان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با تأکید بر اینکه منطقه سال‌هاست به پایگاهی برای نفوذ آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده، افزود: رژیم صهیونیستی در واقع پادگان نظامی صهیونیست‌هاست؛ با این تفاوت که در این پادگان ازدواج می‌کنند، فرزند به دنیا می‌آورند و در مسیر اهدافی که برایشان ترسیم شده، مرتکب جنایت می‌شوند.

مشاور فرهنگی وزارت خارجه با دعوت از مردمی که ۲۴۳ شب گذشته در میدان و خیابان حضور داشته‌اند، خواستار حضوری پررنگ در راهپیمایی ۱۳ آبان شد و گفت: از ظرفیت این تریبون‌ها برای رساندن پیام کودکان و دانش‌آموزان شهید، بانوان شهید و شهدای مقاومت به گوش جهانیان استفاده کنید. وی تأکید کرد که این فریاد باید در سراسر ایران و نقاط مختلف جهان طنین‌انداز شود و دانش‌آموزان، نوجوانان و جوانان می‌توانند در این حرکت نقش‌آفرین باشند.

امرودی در بخش دیگری از سخنان خود، هفتم اکتبر و عملیات طوفان‌الاقصی را لیلةالقدر مقاومت و نقطه عطفی در تاریخ مقاومت توصیف کرد و گفت: در شرایطی که برخی کشور‌های عربی به سمت عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی حرکت می‌کردند، این اتفاق موجب شد ابعاد تازه‌ای از تحولات منطقه برای افکار عمومی جهان آشکار شود.

وی با مقایسه تحولات پس از هفتم اکتبر با واقعه عاشورا، پرسید: آیا حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در واقعه کربلا شکست خوردند یا به پیروزی رسیدند؟ و یادآور شد که پس از عاشورا، قیام‌های متعددی شکل گرفت و فرهنگ عاشورا به سرچشمه الهام‌بخش نهضت‌های آزادی‌خواهانه تبدیل شد. امرودی اضافه کرد: تحولات پس از هفتم اکتبر نیز موجب شد بسیاری از واقعیت‌های مربوط به رژیم صهیونیستی و حامیان آن برای مردم جهان آشکار شود و امروز مسئله فلسطین دیگر صرفاً یک موضوع منطقه‌ای یا قومی نیست، بلکه به مسئله‌ای جهانی تبدیل شده است.

وی با اشاره به آمار‌های سازمان ملل در ۲۵ مهرماه و وزارت بهداشت غزه، تصریح کرد که شمار قابل‌توجهی از قربانیان را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند و آمار رسمی تنها بخشی از ابعاد فاجعه را نشان می‌دهد؛ چراکه در کنار شهدا، شمار زیادی مفقود، مجروح و اسیر نیز وجود دارند. امرودی با اشاره به آوارگی حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از جمعیت غزه و نزدیک شدن فصل سرما، از مردم ایران خواست کمک‌های انسان‌دوستانه خود را از طریق جمعیت هلال‌احمر به مردم مظلوم غزه اختصاص دهند و گفت: جمعیت هلال‌احمر ظرفیت ارزشمندی برای انتقال کمک‌های مردمی دارد.

مشاور فرهنگی وزارت خارجه با تأکید بر نقش رسانه‌ها در انعکاس واقعیت‌های میدانی، به ضرورت مقابله با جریان گمراهی و انحراف اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که مرحوم شرف‌الدین جبل‌عاملی بر این ضرورت تأکید داشت، امروز نیز رسانه‌ها نقشی تعیین‌کننده در انتقال حقیقت و مقابله با تحریف واقعیت‌ها دارند. وی با یادآوری نقش حضرت زینب کبری (س) در ماندگاری پیام کربلا، خاطرنشان کرد: اگر حضرت زینب (س) نبودند، پیام کربلا در کربلا باقی می‌ماند؛ امروز نیز باید جنایاتی که علیه مردم مظلوم فلسطین اتفاق می‌افتد، روایت و برای افکار عمومی جهان بازگو شود.

امرودی با انتقاد از پنهان‌سازی و کم‌اهمیت جلوه دادن جنایات رژیم صهیونیستی در برخی رسانه‌های بین‌المللی، پرسید: چگونه برخی رسانه‌ها درباره بعضی حوادث با گستردگی اطلاع‌رسانی می‌کنند، اما در برابر کشتار گسترده زنان و کودکان فلسطینی سکوت می‌کنند؟ وی همچنین بر ضرورت توجه رسانه‌ها به وضعیت مردم سوریه و یمن تأکید کرد و افزود: رسانه‌های مستقل، انقلابی و جریان مقاومت باید اجازه ندهند مظلومیت ملت‌های منطقه در هیاهوی رسانه‌ای و سانسور خبری پنهان بماند.

امرودی در ادامه با تأکید بر اهمیت هوشیاری کشور‌های منطقه در برابر سیاست‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای گفت: آنچه امروز در منطقه شاهد آن هستیم، نتیجه سال‌ها سیاست‌گذاری و مداخله قدرت‌هایی است که منافع خود را بر امنیت و استقلال ملت‌ها ترجیح داده‌اند.

وی با اشاره به عملکرد نهاد‌های بین‌المللی در قبال غزه، تصریح کرد: اتفاقاتی که امروز در غزه رخ می‌دهد، بار دیگر ضرورت بازنگری در سازوکار‌های بین‌المللی و مسئولیت‌پذیری نهاد‌های مدعی دفاع از حقوق بشر را آشکار کرده است.

وی با اشاره به اهمیت همگرایی کشور‌های منطقه و نقش محور مقاومت در معادلات آینده، خاطرنشان کرد: تحولات اخیر نشان داده است که امنیت پایدار منطقه باید با مشارکت کشور‌های منطقه و بر پایه استقلال، همکاری و احترام به حقوق ملت‌ها شکل بگیرد.

امرودی در پایان، ۱۳ آبان را فرصتی برای اعلام مواضع و بازخوانی تجربه‌های تاریخی در مواجهه با سیاست‌های آمریکا دانست و ابراز امیدواری کرد که با روشن شدن ابعاد تحولات و تجاوزات اخیر، زمینه تحقق عدالت و ثبات در منطقه فراهم شود.