باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محمدقاسم تولایی‌فرد، عضو تیم مهندسی یک شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با خبرنگار علمی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به طراحی و تولید دستگاه بومی تبدیل پسماند‌تر خانگی به کمپوست اظهار کرد: این محصول با بهره‌گیری از دانش مهندسی معکوس و توان متخصصان داخلی، به‌طور کامل بومی‌سازی شده و به‌عنوان یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین راهکار‌های مدیریت پسماند در کشور به مرحله تولید و بهره‌برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه این دستگاه قابلیت تبدیل پسماند‌تر یک خانواده دو تا پنج‌نفره به کود کمپوست را دارد، افزود: بهره‌گیری از این فناوری به خانواده‌ها امکان می‌دهد پسماند‌تر تولیدی خود را در مبدأ مدیریت کرده و با تبدیل آن به کمپوست، نقش مستقیمی در کاهش حجم زباله‌های شهری و حفظ محیط‌زیست داشته باشند.

عضو تیم مهندسی این شرکت دانش‌بنیان با اشاره به استقبال از این محصول در کشور تصریح کرد: تاکنون این دستگاه در بیش از ۵۵ شهرک کشور مورد استفاده قرار گرفته است که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این فناوری بومی برای توسعه مدیریت پسماند از مبدأ و کاهش وابستگی به روش‌های سنتی جمع‌آوری و دفع زباله است.

تولایی‌فرد با تأکید بر هزینه‌های سنگین مدیریت پسماند برای شهرداری‌ها بیان کرد: بخش قابل‌توجهی از منابع مالی و بودجه شهرداری‌ها صرف جمع‌آوری، حمل‌ونقل و مدیریت زباله‌های شهری می‌شود؛ هزینه‌هایی که علاوه بر تأمین ناوگان جمع‌آوری پسماند، مصرف سوخت، انرژی و نیروی انسانی را نیز شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در کنار هزینه‌های مستقیم جمع‌آوری و دفع زباله، پیامد‌های زیست‌محیطی ناشی از مدیریت نامناسب پسماند، از جمله تولید شیرابه، آلودگی منابع آب و خاک و همچنین آلودگی‌های ناشی از زباله‌سوزی، خسارت‌های اقتصادی و محیط‌زیستی قابل‌توجهی به کشور تحمیل می‌کند.

این عضو تیم مهندسی شرکت دانش‌بنیان با اشاره به سهم بالای پسماند‌تر در زباله‌های شهری خاطرنشان کرد: پسماند‌های‌تر بخش عمده‌ای از وزن و حجم زباله‌های تولیدی را تشکیل می‌دهند و در صورت استفاده گسترده از دستگاه‌های تبدیل پسماند‌تر به کمپوست در مبدأ، امکان کاهش حجم زباله‌های شهری تا ۷۰ درصد وجود دارد.

تولایی‌فرد تأکید کرد: تحقق این هدف می‌تواند علاوه بر کاهش چشمگیر دفعات جمع‌آوری زباله، موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت خودرو‌های حمل پسماند، کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه‌های عملیاتی شهرداری‌ها شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه فناوری‌های بومی در حوزه محیط‌زیست گفت: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و گسترش تجهیزات مدیریت پسماند در مبدأ می‌تواند گامی مؤثر در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، حفاظت از منابع آب و خاک و حرکت به‌سوی مدیریت پایدار پسماند در شهر‌های کشور باشد.