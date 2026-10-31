باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان بسیج دانش آموزی قم اعلام کرد پویش دانش‌آموزی «هم‌کلاسی من، قهرمان من» با هدف معرفی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بازخوانی زندگی شهدای دانش‌آموز، در استان قم برگزار می‌شود.

در این پویش، دانش‌آموزان می‌توانند با بهره‌گیری از خلاقیت و توانمندی‌های هنری و رسانه‌ای خود، روایتگر زندگی و مجاهدت شهدای دانش‌آموز از جمله شهید ماکان نصیری و شهدای دانش‌آموز جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان باشند.

پوستر‌های خلاقانه، پادکست، فیلم، استوری، انیمیشن، موشن‌گرافیک و آثار تولیدشده با استفاده از هوش مصنوعی از جمله قالب‌های پیش‌بینی‌شده برای شرکت در این پویش است.

بر اساس شرایط اعلام‌شده، فیلم‌های ارسالی باید به‌صورت افقی و با حداکثر زمان دو دقیقه تولید شوند و همه آثار نیز باید از خلاقیت، جذابیت و تناسب محتوایی با موضوع پویش برخوردار باشند.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از سوم تا دوازدهم آبان ۱۴۰۵ از طریق شناسه ad_daneshamozy@ در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

برای آثار برتر و خلاقانه این پویش نیز جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است.

منبع:صدا و سیما