وزرای ورزش و جوانان ایران و سنگال در دیداری در داکار، بر گسترش همکاری‌های دوجانبه و تدوین تفاهم‌نامه مشترک در حوزه‌های ورزش و جوانان تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان -  احمد دنیامالی وزیر ورزش ایران با ژیریه کلوتیلد کولی، وزیر جوانان و ورزش سنگال، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دنیامالی در این دیدار ضمن تبریک میزبانی بازی‌های المپیک جوانان، این رویداد را افتخاری بزرگ برای سنگال و قاره آفریقا دانست و از مواضع دولت سنگال و ابراز همدردی مقامات این کشور در پی شهادت رهبر انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به ظرفیت‌های ایران در حوزه ورزش و جوانان، پیشنهاد کرد نمایندگان دو کشور از طریق نشست‌های مجازی، مقدمات تدوین تفاهم‌نامه همکاری مشترک به‌ویژه در حوزه آموزش را فراهم کنند تا این سند در سفر وزیر سنگالی به ایران به امضا برسد.

ژیریه کلوتیلد کولی نیز با استقبال از این پیشنهاد اعلام کرد که مذاکرات اولیه درباره تفاهم‌نامه همکاری با هماهنگی سفارت ایران و وزارت امور خارجه سنگال آغاز شده است.

وی همچنین با قدردانی از حضور کاروان ورزشی ایران در المپیک جوانان، برای ورزشکاران ایرانی آرزوی موفقیت کرد و ضمن پذیرش دعوت رسمی دکتر دنیامالی برای سفر به ایران، ابراز امیدواری کرد این بازی‌ها به گسترش صلح و دوستی میان کشور‌ها کمک کند.

در این دیدار، عسگری، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سنگال نیز برای میزبانی موفق این کشور از بازی‌های المپیک جوانان آرزوی موفقیت کرد.

برچسب ها: وزیر ورزش و جوانان ، احمد دنیا مالی
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