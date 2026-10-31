باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آمریکا، ژاپن و کره جنوبی روز جمعه بار دیگر بر تعهد خود برای تقویت همکاری‌های امنیتی و اقتصادی در منطقه هند و اقیانوس آرام تأکید کردند.

در حاشیه نشست وزرای خارجه گروه ۲۰ در شهر آتلانتا، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با موتگی توشیمیتسو، وزیر خارجه ژاپن و چو هیون، وزیر خارجه کره جنوبی دیدار کرد. طرفین در این نشست روند پیشرفت همکاری سه‌جانبه و چالش‌های امنیتی منطقه‌ای، تاب‌آوری اقتصادی و همکاری‌های انرژی را بررسی کردند.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که سه وزیر یادداشت تفاهم همکاری برای ایجاد «مشارکت سه‌جانبه قطب شمال و اقیانوس آرام» امضا کردند تا زمینه همکاری دریایی و مشارکت اقتصادی در منطقه قطب شمال اقیانوس آرام را بررسی کنند.

وزرای خارجه سه کشور همچنین بر تعهد خود به خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی تأکید کردند و خواستار اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل شدند.

آنها بر اهمیت حفظ صلح و ثبات در تنگه تایوان نیز تأکید کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، روبیو در این دیدار تلاش‌های چین برای اعمال کنترل بر دریای چین جنوبی را مطرح کرد.

امنیت اقتصادی نیز بخش مهمی از گفت‌و‌گو‌ها بود و هر سه کشور مخالفت خود را با اعمال فشار اقتصادی و استفاده ابزاری از زنجیره‌های تأمین اعلام کردند.

طرفین همچنین روند اجرای یادداشت تفاهم سه‌جانبه درباره استقرار راکتور‌های مدولار کوچک را بررسی کردند؛ توافقی که در ماه ژوئیه و در حاشیه نشست سران ناتو در آنکارا امضا شده بود.

منبع: خبرگزاری آناتولی