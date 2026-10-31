باشگاه خبرنگاران جوان - نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ از روز یکشنبه سوم آبان آغاز شد و داوطلبان تا پایان امروز شنبه، نهم آبان برای ثبت نام فرصت دارند.

بر اساس تاکید سازمان سنجش آموزش کشور، ثبت‌نام آزمون دکتری منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org انجام خواهد شد. هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون می‌تواند در یک کدرشته امتحانی ثبت‌نام و در آزمون مربوط شرکت نماید.

متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینۀ خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

آزمون دکتری سال ۱۴۰۶، طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مجلس شورای اسلامی (مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) برگزار خواهد شد.

این آزمون در دو مرحله شامل سنجش علمی (آزمون متمرکز) و مصاحبه علمی، سنجش علمی و ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری برگزار می‌شود. جزئیات کامل شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در این آزمون در همین دفترچه راهنما آمده است.

آزمون دکتری جهت ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه- غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود. دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۶ نیز همانند سال گذشته آزمون مجزایی ندارد و علاقه‌مندان به تحصیل در این دانشگاه، لازم است در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنند.

براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون مذکور در صبح روز جمعه، ۱۶ بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از روز دوشنبه ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه با مراجعه به تارنمای این سازمان نسبت به تهیۀ پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند. محل آزمون متقاضیان با توجه به آمار متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامۀ ثبت‌نامی خود اعلام کرده‌اند، تعیین می‌شود.