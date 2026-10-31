یک روان‌شناس اهمیت «بیکار ماندن» را در مقابله با فشار‌های زندگی تشریح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - بیکار ماندن گاهی می‌تواند مفید باشد، چرا که به دستیابی به تعادل روانی و جسمانی کمک می‌کند. لاریسا ایزوبووا، روان‌شناسی از یک کلینیک در سن‌پترزبورگ، مزایای این حالت را تشریح کرده است.

استراحتِ آگاهانه راهکاری مؤثر برای کاهش استرس است؛ یکی از ساده‌ترین روش‌های موجود برای کاستن از تنش. در دنیای امروز، افراد اغلب احساس می‌کنند که باید به‌طور شبانه‌روزی مشغول انجام کاری باشند. هنگامی که فرد زمانی را به استراحت و بیکاری اختصاص می‌دهد، بدن آرام می‌گیرد، فعالیت‌هایش کند می‌شود و به حالتی از سکون می‌رسد؛ این وضعیت امکان بازیابی انرژی و بهبود خلق‌وخو را فراهم می‌کند.

با این حال، این روان‌شناس خاطرنشان می‌کند که بیکاریِ ظاهری لزوماً به معنای آرامش درونی نیست. ممکن است فردی روی مبل دراز کشیده باشد، اما در ذهن خود همچنان مشغول بحث با همکارانش باشد یا خود را به خاطر بیکار ماندن سرزنش کند. در چنین شرایطی، استراحتِ مطلوب حاصل نمی‌شود؛ بلکه ممکن است احساس تنش و تحریک‌پذیری حتی افزایش یابد.

اگر فرد نمی‌تواند افکار آزاردهنده را رها کند، بهتر است سعی کند بر برنامه‌های خوشایند تمرکز نماید یا به تخیلات خود اجازه پرواز دهد. این رویکرد، منابع درونیِ نهفته را فعال می‌کند، دستیابی به آرامش را تسهیل می‌سازد و توانایی فرد را در برابر استرس تقویت می‌کند.

شایان ذکر است که ماریا پولیاکووا، دیگر روان‌شناس، پیش‌تر تفاوت میان «اهمال‌کاری» (به‌تعویق انداختن کارها) و «تنبلی» را روشن کرده است. او اشاره می‌کند که تنبلی با کمبود انرژی و منابع مرتبط است حالتی که در آن فرد به‌سادگی توانِ لازم برای انجام فعالیت را ندارد در حالی که اهمال‌کاری یک مسئله‌ی درونی و روان‌شناختی محسوب می‌شود.

منبع: Naukatv.ru

برچسب ها: استراحت ، بیکاری ، فشارها
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