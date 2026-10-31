آزمون‌های دکتری تخصصی (Ph.D) و کارشناسی ارشد وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در دانشگاه علوم پزشکی شهرکردبا رقابت هزار نفر برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر سلیمانی معاون آموزشی دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد گفت: آزمون‌های دکتری تخصصی (Ph.D) و کارشناسی ارشد وزارت بهداشت با رقابت بیش از یک‌هزار داوطلب با نظارت مستقیم نمایندگان مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور و حراست وزارت بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد برگزار شد.

 آزمون دکتری تخصصی (Ph.D) با ۱۹۲ داوطلب (۱۲۹ خانم و ۶۳ آقا) در ۴۰ رشته و مجموعه برگزار شد.

همچنین آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های علوم پزشکی در سه نوبت با شرکت ۹۰۵ داوطلب (۶۷۰ خانم و ۲۳۶ آقا) در ۴۵ رشته و مجموعه برگزار گردید.

بیشترین آمار شرکت‌کنندگان به مجموعه پرستاری با ۲۵۷ داوطلب اختصاص داشت. نتایج آزمون‌ها از طریق درگاه رسمی مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی www.sanjeshp.ir اعلام خواهد شد. 

پذیرفته‌شدگان نهایی این آزمون‌ها از بهمن‌ماه امسال تحصیل خود را آغاز خواهند کرد.

این ازمون‌ها در ۴ نوبت صبح و عصر در سالن شهید علم‌الهدی مجتمع آموزشی رحمتیه برگزار گردید.

برچسب ها: آزمون ، دکترا
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