باشگاه خبرنگاران جوان - ثبت‌نام برای شرکت در آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی ازامروز آغاز می‌شود.

متقاضیان واجد شرایط از امروز شنبه نهم آبان ماه می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان ۱۴۰۵‌ ثبت نام کنند.

بر اساس اعلام مرکز سنجش آموزش پزشکی، مهلت ثبت نام در آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان ۱۴۰۵‌ تا روز چهارشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۵ ادامه دارد.

همچنین کارت ورود به جلسه آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان ۱۴۰۵‌ از روز شنبه، ۳۰ آبان تا روز دوشنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۵ قابل دریافت خواهد بود.‌

آزمون دکتری دندانپزشکی عمومی ویژه بهداشتکاران دهان و دندان نیز راس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۵ آذرماه ۱۴۰۵ در یکی از دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مستقر در تهران برگزار خواهد شد.