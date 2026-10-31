رئیس سازمان تعزیرات گفت: خروج طلای ساخته‌شده بیش‌از ۱۵۰ گرم و ارز بیش‌از ۵ هزار یورو ممنوع است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی در برنامه تلویزیونی گفت: بسیاری از مسافران خروجی کشور به‌دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات ارزی و مسافری در فرودگاه‌های کشور به‌ویژه تهران با پرونده‌های تعزیراتی و قضایی مواجه می‌شوند.

وی ادامه داد: طبق قانون، ناآگاهی از مقررات مانع رسیدگی نیست و همراه داشتن ارز خروجی بیش از ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها و طلای ساخته‌شده بیش از ۱۵۰ گرم به ازای هر نفر ممنوع بوده و خروج مازاد آن «قاچاق» محسوب می‌شود.

وی گفت: همچنین خروج هرگونه طلا به‌صورت سکه و شمش به‌طور کامل ممنوع است. عدم رعایت این ضوابط منجر به ضبط مازاد طلا و ارز و جریمۀ نقدی معادل آن خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: طلا ، خروج از کشور ، ارز ، تعزیرات
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