باشگاه خبرنگاران جوان - علی فرهادی در برنامه تلویزیونی گفت: بسیاری از مسافران خروجی کشور به‌دلیل ناآگاهی از قوانین و مقررات ارزی و مسافری در فرودگاه‌های کشور به‌ویژه تهران با پرونده‌های تعزیراتی و قضایی مواجه می‌شوند.



وی ادامه داد: طبق قانون، ناآگاهی از مقررات مانع رسیدگی نیست و همراه داشتن ارز خروجی بیش از ۵ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها و طلای ساخته‌شده بیش از ۱۵۰ گرم به ازای هر نفر ممنوع بوده و خروج مازاد آن «قاچاق» محسوب می‌شود.



وی گفت: همچنین خروج هرگونه طلا به‌صورت سکه و شمش به‌طور کامل ممنوع است. عدم رعایت این ضوابط منجر به ضبط مازاد طلا و ارز و جریمۀ نقدی معادل آن خواهد شد.

منبع: ایسنا