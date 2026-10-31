باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - به مناسبت هفته پدافند غیر عامل و با هماهنگی واحد مدیریت خطر بلایا و حوادث مرکز بهداشت شهرستان شهرکرد، مانور ترکیبی زلزله و آتش‌سوزی با حضور اعضای سیستم فرماندهی حادثه (ICS) در ورزشگاه تختی شهرکرد برگزار شد.

این مانور با هدف ارتقای سطح آمادگی، ارزیابی توان عملیاتی و تقویت هماهنگی و تعامل بین‌بخشی در مواجهه با شرایط بحرانی و حوادث غیرمترقبه اجرا شد.

در این مانور، واحد‌های سلامت محیط و کار، درمان، دارویی، جوانی جمعیت، پشتیبانی و امور اداری، آزمایشگاه، پیشگیری و مبارزه با بیماری‌ها و حراست مشارکت داشتند. این مانور با هماهنگی واحد مدیریت خطر بلایا و حوادث و مشارکت فعال واحد‌های مرتبط برگزار شد و فرصتی برای تمرین عملی سناریو‌های پیش‌بینی‌شده، ارزیابی نحوه واکنش و افزایش آمادگی تیم‌ها در مواجهه با حوادثی همچون زلزله و آتش‌سوزی فراهم کرد.



