آغاز خرید حمایتی سیب صنعتی از باغداران آذربایجان غربی با نرخ هر کیلو ۱۷ هزار تومان

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی از آغاز خرید حمایتی سیب صنعتی از باغداران استان از دهم آبان‌ماه خبر داد و گفت: شبکه تعاون روستایی سیب صنعتی را به‌صورت مستقیم و با نرخ هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان خریداری می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سجاد حسامی مدیر تعاون روستایی استان، با اعلام این خبر اظهار کرد: در پی پیگیری‌های نمایندگان مردم شریف ارومیه در مجلس شورای اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین ذاکر و دکتر ممکان، دکتر ستوده نماینده مردم شریف مهاباد و همچنین با دستور صریح وزیر جهاد کشاورزی، مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و استاندار آذربایجان غربی، شبکه تعاون روستایی استان برای حمایت از باغداران وارد فرآیند خرید حمایتی سیب صنعتی شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از تاریخ ۱۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵، خرید حمایتی سیب صنعتی از طریق مراکز منتخب شبکه تعاون روستایی شامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی روستایی ارومیه و تعاونی کشاورزی باغداران ارومیه آغاز و محصول باغداران به‌صورت مستقیم و با نرخ هر کیلوگرم ۱۷ هزار تومان خریداری می‌شود.

حسامی با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و باغداران استان تصریح کرد: رویکرد شبکه تعاون روستایی، حمایت عملی از باغداران و همراهی با آنان در فرآیند عرضه و فروش محصولات است تا ضمن کمک به حفظ منافع تولیدکنندگان، زمینه انتقال محصول به صنایع تبدیلی و تکمیلی فراهم شود.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه خرید محصولات باغی استان خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۶ هزار تن سیب و ۳ هزار تن انگور خریداری و برای فرآوری به صنایع تبدیلی و تکمیلی تحویل شده است.

وی در پایان تأکید کرد: شبکه تعاون روستایی استان با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌ها و اتحادیه‌های زیرمجموعه، حمایت از باغداران و ساماندهی بازار محصولات باغی را با جدیت دنبال می‌کند.

برچسب ها: خرید سیب صنعتی ، تعاون روستایی
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