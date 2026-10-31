وزیر جهاد کشاورزی از رشد ۶۶ درصدی تجارت ایران و آفریقا در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ و رسیدن آن به ۹۴۰ میلیون دلار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، در نخستین نشست ملی همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در روابط اقتصادی دو طرف اظهار کرد: باید تعهدات سیاسی را به پروژه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تبدیل کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه ایران و کشورهای آفریقایی افزود: ایران، آفریقا را صرفاً یک بازار برای فروش محصولات خود نمی‌داند، بلکه این قاره را شریک راهبردی در مسیر تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه می‌بیند.

نوری قزلجه در این نشست که با حضور سفرا، مدیران اقتصادی و بیش از ۲۰۰ فعال حوزه کشاورزی برگزار شد، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، بر ضرورت پایبندی به اصول همکاری‌های بین‌المللی از جمله احترام متقابل و پرهیز از استفاده از ابزارهای سیاسی در مدیریت امنیت غذایی تأکید کرد.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا باید از مرحله معرفی ظرفیت‌ها عبور کند و به سمت تعریف پروژه‌های مشخص، تبدیل تفاهم‌نامه‌ها به قراردادهای اجرایی و حرکت از مبادلات مقطعی به مشارکت‌های پایدار در حوزه تولید، فناوری و تجارت پیش برود.

امنیت غذایی فراتر از افزایش تولید است

وی با تبیین مفهوم جامع امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی تنها به معنای افزایش سطح تولید نیست، بلکه دسترسی پایدار مردم به غذای سالم، باکیفیت و با قیمت مناسب را نیز شامل می‌شود.

نوری قزلجه افزود: امنیت غذایی زنجیره‌ای است که از دانش و فناوری آغاز می‌شود و با مدیریت آب و خاک، مکانیزاسیون، تولید بذر، دامپزشکی و در نهایت مدیریت حمل‌ونقل و تجارت تکمیل می‌شود؛ بنابراین هرگونه ضعف در حلقه‌های این زنجیره می‌تواند تلاش‌ها برای افزایش تولید را بی‌اثر کند.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های مکمل ایران و آفریقا تصریح کرد: ایران در حوزه‌هایی همچون مدیریت آبیاری، گلخانه‌سازی، ماشین‌آلات کشاورزی، تولید بذر، دامپروری، طیور، واکسن و صنایع تبدیلی از توانمندی‌های قابل توجهی برخوردار است و در مقابل، قاره آفریقا ظرفیت‌های گسترده‌ای در تولید محصولات گرمسیری، شیلات و بازارهای رو به رشد دارد که می‌تواند زمینه‌ساز همکاری‌های مشترک باشد.

رشد ۶۶ درصدی تجارت ایران و آفریقا

وی با اشاره به رشد ۶۶ درصدی تجارت ایران و آفریقا در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ و رسیدن ارزش مبادلات به ۹۴۰ میلیون دلار اظهار کرد: این رقم در مقایسه با ظرفیت‌های گسترده و بازار عظیم قاره آفریقا بسیار کوچک است، اما نشان‌دهنده حرکت در مسیر درست است. هدف ما این است که تجارت از حالت یک‌جانبه خارج شده و به ایجاد زنجیره ارزش مشترک منجر شود.

نوری قزلجه انتقال فناوری و آموزش را دومین محور همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا دانست و گفت: ظرفیت‌های علمی و فنی ایران در حوزه مدیریت آب و خاک، آبیاری نوین، تولید بذر و اصلاح نژاد، تولید گلخانه‌ای، کشاورزی دقیق، دامپزشکی، تولید واکسن، آبزی‌پروری و مکانیزاسیون باید متناسب با نیازهای مشخص کشورهای شریک به کار گرفته شود.

وی با بیان اینکه انتقال فناوری زمانی پایدار خواهد بود که با نیازسنجی مشترک، آموزش کارشناسان، اجرای طرح‌های پایلوت و ارائه خدمات پس از فروش همراه باشد، افزود: باید شرایطی فراهم شود که کشورهای شریک آفریقایی بتوانند فناوری‌های منتقل‌شده را نگهداری کرده و توسعه دهند.

وزیر جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به اهمیت سرمایه‌گذاری مشترک در زنجیره ارزش کشاورزی پیشنهاد کرد پروژه‌های مشخصی در زمینه احداث گلخانه، فرآوری محصولات لبنی و صنایع تبدیلی، ایجاد سردخانه، انبارداری، بسته‌بندی، شیلات و تولید نهاده‌های کشاورزی تعریف و اجرا شود.

توسعه کشاورزی فراسرزمینی با رعایت منافع کشورهای میزبان

نوری قزلجه درباره ظرفیت کشاورزی فراسرزمینی نیز بیان کرد: این حوزه می‌تواند با انجام مطالعات دقیق و رعایت قوانین کشورهای میزبان، به‌ویژه در زمینه تولید محصولاتی که از نظر اقلیمی توجیه‌پذیر هستند، مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: در این زمینه باید از ابتدا درباره دسترسی به زمین و آب، زیرساخت‌ها، تأمین مالی، بیمه، حمل‌ونقل و منافع جوامع محلی توافق روشنی وجود داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی، رفع موانع اجرایی را از دیگر الزامات توسعه همکاری‌ها برشمرد و گفت: فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های خود به رویه‌های روشن حمل‌ونقل، سازوکارهای عملی پرداخت، پوشش بیمه‌ای و مقررات قابل پیش‌بینی نیاز دارند.

وی افزود: ضروری است موانع هر پروژه به‌صورت مشخص ثبت شود، دستگاه مسئول برای رفع آن تعیین و روند پیشرفت کار در بازه‌های زمانی معین ارزیابی شود.

نوری قزلجه با اشاره به نقش تعیین‌کننده سفرا و رایزنان اقتصادی در شناسایی شرکای معتبر و تسهیل ارتباطات تجاری تصریح کرد: باور ما این است که دولت باید نقش تسهیل‌گر و بخش خصوصی نقش پیشران همکاری‌های اقتصادی را بر عهده داشته باشد.

وی ادامه داد: دفتر امور بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی با همکاری تشکل‌های بخش خصوصی به‌عنوان دبیرخانه کمیسیون‌های مشترک و کمیته‌های کشاورزی فعالیت می‌کند و هدف این است که با استفاده مؤثر از سازوکارهای موجود، از توقف مذاکرات جلوگیری شود.

وزیر جهاد کشاورزی از فعالان اقتصادی خواست به جای ارائه فهرست‌های بلندبالا از طرح‌ها و پیشنهادها، چند پروژه محدود، سنجیده و قابل اجرا را با مشخص کردن شریک تجاری، بازار هدف، میزان سرمایه مورد نیاز و زمان‌بندی دقیق انتخاب کنند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری چهارمین اجلاس همکاری‌های ایران و آفریقا در ماه آینده در کشور سنگال گفت: این رویداد فرصت مناسبی برای حضور فعال بخش خصوصی ایران و پیگیری پروژه‌های مشترک خواهد بود.

تأکید بر پایداری امنیت غذایی ایران در برابر تنش‌های جهانی

نوری قزلجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های امنیتی و تأثیر آن بر زنجیره تأمین جهانی، بر تاب‌آوری و پایداری نظام تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی کشور تأکید کرد.

وی با اشاره به تنش‌های اخیر منطقه‌ای اظهار کرد: در شرایطی که اقدامات جنگ‌افروزانه در منطقه موجب بی‌ثباتی شده است، ایران توانسته با مدیریت مناسب، خدمات خود را به جامعه، به‌ویژه در حوزه امنیت غذایی و تأمین کالاهای اساسی، بدون وقفه ادامه دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیامدهای بحران‌های جهانی افزود: امروز جهان به‌شدت تحت تأثیر اقدامات جنگ‌افروزانه قرار گرفته و این شرایط به بروز بحران‌های اساسی در تأمین انرژی و غذا منجر شده است.

وی ادامه داد: براساس آمارهای رسمی، قیمت مواد غذایی در بسیاری از نقاط جهان تا ۲۳ درصد افزایش یافته که این موضوع بیش از همه بر اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر تأثیر گذاشته است.

نوری قزلجه در پایان با تأکید بر ضرورت تبدیل مباحث نظری به راهکارهای عملیاتی، از حاضران و فعالان اقتصادی خواست در پنل‌های تخصصی این نشست مشارکت فعال داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: آنچه موجب پیشرفت واقعی و عملیاتی شدن مسیر همکاری‌ها می‌شود، خروجی پنل‌های تخصصی است. امیدواریم با حضور و مشارکت فعال فعالان اقتصادی، این نشست نه‌تنها به‌عنوان یک رویداد دیپلماتیک، بلکه به‌عنوان نقطه آغاز مرحله‌ای جدید از همکاری‌های عملیاتی، تجاری و تولیدی میان ایران و کشورهای آفریقایی مورد استفاده قرار گیرد.