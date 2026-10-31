در پی بررسی های انجام‌شده، فرد مظنون به دست داشتن در قاچاق این گونه شناسایی شده است ولی به دلیل شرایط و ملاحظات خاص حاکم بر منطقه، تاکنون امکان دستگیری وی فراهم نشده است. با وجود این پیگیری موضوع ادامه داشته است و اقدامات لازم برای دستگیری فرد مذکور و برخورد قانونی با عوامل دخیل همچنان ادامه دارد.



در همین راستا، طی دو هفته گذشته، ستاد مقابله با قاچاق کشور در دو جلسه اختصاصی، ابعاد مختلف پرونده‌های مرتبط با قاچاق حیات وحش به‌ویژه گونه خرس سیاه و راهکارهای لازم برای تسریع در روند رسیدگی به آن را مورد بررسی قرار داده است. این موضوع همچنان در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد و سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری‌های خود را تا حصول نتیجه ادامه خواهد داد.



با این حال باید توجه داشت که قاچاق حیات وحش پدیده‌ای فراتر از یک پرونده یا تخلف موردی است و به دلیل ماهیت سازمان‌یافته آن، مقابله مؤثر با این پدیده مستلزم همکاری و هماهنگی همه‌جانبه دستگاه‌های مسئول، از جمله نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی است. از این رو سازمان حفاظت محیط زیست علاوه بر پیگیری پرونده‌های مشخص، موضوع تقویت همکاری بین‌ دستگاهی و جلب مشارکت مؤثر نهادهای ذی‌ربط را با هدف مقابله ساختاری و هدفمند با شبکه‌های قاچاق حیات وحش در سطح ملی دنبال می‌کند. اقدامات و نتایج حاصل از این پیگیری‌ها نیز در مقاطع مختلف از طریق اخبار و گزارش‌های رسمی اطلاع‌رسانی شده است.



سازمان حفاظت محیط زیست، صیانت از تنوع زیستی و حیات وحش کشور و مقابله با قاچاق گونه‌های جانوری را از مسئولیت‌ها و اولویت‌های اساسی خود می‌داند و در چارچوب وظایف قانونی، از هیچ تلاشی برای شناسایی و برخورد با عوامل این اقدامات مجرمانه دریغ نخواهد کرد.



این سازمان ضمن تأکید بر استمرار پیگیری پرونده یادشده، اطمینان می‌دهد که مقابله با قاچاق حیات وحش، هم در سطح رسیدگی به پرونده‌های مشخص و هم از طریق تقویت سازوکارهای هماهنگ و مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق، با جدیت دنبال می‌شود.