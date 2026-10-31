کارول ناوروتسکی پس از درگیری بر سر کنترل دادگاه قانون اساسی، دولت را به تصرف اجباری این نهاد متهم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - کارول ناوروتسکی، رئیس‌جمهور لهستان روز شنبه پس از درگیری شبانه در دادگاه قانون اساسی در ورشو، خواستار رایزنی اضطراری با احزاب پارلمانی شد و اعلام کرد نظم قانون اساسی کشور نقض شده است.

او گفت: «نظم قانون اساسی جمهوری لهستان نقض شد و یکی از نهادهای قانون اساسی کشور به‌زور تصرف شد.»

ناوروتسکی که سفر رسمی خود به سنگال را نیمه‌کاره گذاشته و جمعه‌شب به ورشو بازگشته بود، هشدار داد این رویارویی امنیت داخلی لهستان را تهدید می‌کند.

وی پس از دیدار با زبیگنیو کاپینسکی، رئیس اول دیوان عالی، حدود ساعت یک بامداد به دادگاه رفت و با آنا کورویین-پیوتروفسکا و چند قاضی دیگر روبه‌رو شد که صلاحیت آنها را به رسمیت نمی‌شناسد.

رئیس‌جمهور لهستان تا اندکی پیش از ساعت پنج صبح در ساختمان ماند و سپس خواستار خروج پلیس از محوطه دادگاه شد. او همچنین اعلام کرد امکان ورود بارتلومی سوخانْسکی، فردی را که معاون قانونی رئیس دادگاه می‌داند، فراهم کرده است.

اختلاف بر سر کنترل دادگاه قانون اساسی لهستان

این درگیری، اختلاف میان ناوروتسکی و دولت دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان بر سر مشروعیت و کنترل دادگاه قانون اساسی را تشدید کرد.

تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که آنا کورویین-پیوتروفسکا تعلیق موقت بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه و سوخانْسکی را اعلام کرد. حساب رسمی دادگاه در شبکه اجتماعی ایکس این اقدام را رد کرد و مدعی شد وب‌سایت این نهاد به‌طور غیرقانونی تصرف شده است. این حساب همچنین افراد دخیل را به انجام «کودتا» متهم کرد.

پلیس در اطراف ساختمان مستقر شد، اما اعلام کرد وارد دادگاه نشده است.

توسک از تغییر نهادهای شکل‌گرفته در دوران هشت ساله دولت حزب قانون و عدالت دفاع کرد و گفت بازگرداندن حاکمیت قانون به «اقدام قاطع» نیاز دارد.

والدمار ژورک، وزیر دادگستری و دادستان کل لهستان نیز از رفتار ناوروتسکی انتقاد کرد و خواستار بررسی این رویداد از سوی دادستان‌ها شد.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: دونالد توسک ، بحران سیاسی
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