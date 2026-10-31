باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - کریل چیستیاکوف، مدیر مؤسسه علوم زمین در دانشگاه سن‌پترزبورگ و نایب‌رئیس انجمن جغرافیایی روسیه، خاطرنشان می‌کند که اصلی‌ترین دلیل نگرانی، سرعت بالای ذوب شدن یخ‌هاست؛ واقعیتی که باید خود را با آن سازگار کنیم.

به گفته این کارشناس، افزایش دما و ذوب شدن یخ‌ها در قطب شمال، به خودی خود نباید موجب هراس شود؛ چرا که زمین پیش از این نیز چنین فرآیند‌هایی را تجربه کرده است. آنچه نگران‌کننده است، سرعتی است که این تغییرات با آن رخ می‌دهند.

چیستیاکوف گفت: «این فرآیند‌ها در گذشته رخ داده‌اند و در آینده نیز ادامه خواهند یافت؛ بنابراین نیازی به ترسیدن از آنها نیست. اگر به مقیاس زمانی زمین‌شناسی نگاه کنیم هرچند این دوره‌ها ممکن است برای ما بسیار دور به نظر برسند سیاره ما پیش از این دوره‌هایی را پشت سر گذاشته که بسیار گرم‌تر از شرایط کنونی بوده‌اند. از این رو، تنها عامل واقعاً نگران‌کننده، سرعت بالایی است که این تغییرات با آن در حال وقوع هستند و همین امر، ضرورتِ سازگاریِ سریع را ایجاب می‌کند.»

این دانشمند تأیید کرد که نرخ افزایش دما در قطب شمال، در واقع بیشتر از سایر نقاط جهان است. وی در حاشیه المپیاد بین‌المللی جغرافیای جوانان که در مرکز «سیریوس» برگزار می‌شود اظهار داشت: «سرعت گرمایش در قطب شمال، بین ۲.۵ تا ۴ برابر سریع‌تر از نرخ تغییرات در مناطق خارج از نواحی قطبی است.»

چیستیاکوف همچنین اشاره کرد که یخچال‌های طبیعی در مناطق کوهستانی نیز در حال عقب‌نشینی هستند، هرچند این روند با سرعت‌های متفاوت و الگو‌های گوناگونی همراه است. برای نمونه، یخ‌ها در کوه‌های آلتای به دلیل توپوگرافی (عارضه‌نگاری) پلکانیِ منطقه، به شکلی ناهمگون عقب‌نشینی می‌کنند؛ بدین صورت که به سرعت کوچک می‌شوند، در یک آستانه توپوگرافیک متوقف می‌شوند و سپس دوباره با همان سرعت قبلی به عقب‌نشینی خود ادامه می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد که این تغییرات مانعی برای سازگاری جوامع محلی ایجاد نمی‌کنند، زیرا در مقیاسی محلی رخ می‌دهند و فاقد آن شدت و سرعتی هستند که در منطقه قطب شمال مشاهده می‌شود. علاوه بر این، چنین تغییراتی به ساکنان اجازه می‌دهد تا به سمت منابع آبی دیگر و مناطق تغذیه سفره‌های آب، نقل مکان کنند.

شایان ذکر است که نخستین المپیاد بین‌المللی جغرافیای جوانان با عنوان «MY-GEO ۲۰۲۶»، به ابتکار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، برگزار می‌شود. این رویداد توسط «انجمن جغرافیایی روسیه»، بنیاد آموزشی «استعداد و موفقیت» و دانشگاه علوم و فناوری «سیریوس» و با حمایت وزارت آموزش روسیه برگزار می‌شود. این رویداد از ۲۴ تا ۳۱ اکتبر در «قلمرو فدرال سیریوس» برپا خواهد شد.

منبع: تاس