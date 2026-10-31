فصل جدید برنامه تلویزیونی «هزار داستان» با رویکردی تازه و با تمرکز بر ارتقای سلامت جسم و روان و اصلاح سبک زندگی، با مشارکت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روی آنتن شبکه نسیم رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «هزار داستان» که در فصل‌های گذشته با روایت قصه‌های واقعی و شنیدنی از زندگی مردم، جایگاه ویژه‌ای میان مخاطبان تلویزیون پیدا کرده بود، این بار به سراغ موضوعاتی رفته است که با سلامت روزمره افراد و کیفیت زندگی اجتماعی ارتباط مستقیم دارند.

در دوره‌های پیشین، محور اصلی برنامه روایت زندگی افرادی بود که تجربه رویداد‌های متفاوت، مسیر زندگی آنها را تغییر داده و به تحولاتی مثبت در نگرش یا سرنوشتشان منجر شده بود؛ اما فصل جدید با تمرکز بر پیشگیری، آگاهی‌بخشی و اصلاح عادت‌های روزمره، رویکردی متفاوت را دنبال می‌کند.

در برنامه «هزار داستان» به جای تمرکز صرف بر بیماری‌ها و روش‌های درمان، موضوعاتی ساده، اما تأثیرگذار در سلامت جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند؛ از کاهش مصرف نمک، قند، شکر و چربی گرفته تا مدیریت استرس، توجه به تغذیه سالم، پیشگیری از بیماری‌های مزمن و بررسی تأثیر آلودگی هوا بر سلامت عمومی.

یکی از محور‌های مهم برنامه، افزایش آگاهی درباره دیابت و راه‌های پیشگیری از آن است. با توجه به شمار قابل‌توجه افرادی که به دیابت مبتلا هستند یا در معرض ابتلا به آن قرار دارند، آموزش شیوه‌های صحیح تغذیه و اصلاح عادت‌های غذایی می‌تواند نقشی مؤثر در کاهش خطر ابتلا به این بیماری داشته باشد.

همچنین با توجه به روند سالمندی جمعیت و پیامد‌های آن برای نظام سلامت، «هزار داستان» بر اهمیت پیشگیری و ترویج سبک زندگی سالم تأکید می‌کند؛ رویکردی که می‌تواند در کنار ارتقای کیفیت زندگی، به کاهش بار بیماری‌ها و هزینه‌های درمان نیز کمک کند.

بررسی پوکی استخوان در نوجوانان و دختران جوان، پیامد‌های مصرف نوشیدنی‌های گازدار و امکان تغییر عادت‌های غذایی از دیگر موضوعاتی است که در این برنامه مورد توجه قرار می‌گیرد.

در هر قسمت، پزشکان، متخصصان علوم سلامت و کارشناسان مرتبط حضور می‌یابند تا در قالب گفت‌و‌گو و بخش‌های روایی، ابعاد مختلف یک موضوع را برای مخاطبان تشریح کنند. پرداختن به راهکار‌های عملی و قابل اجرا در زندگی روزمره، از ویژگی‌های اصلی این فصل است؛ راهکار‌هایی که با تغییر تدریجی عادت‌ها می‌توانند به حفظ سلامت فردی و بهبود کیفیت زندگی کمک کنند.

از سوی دیگر، سازندگان برنامه تلاش کرده‌اند محتوای تخصصی را با حال‌وهوای سرگرم‌کننده شبکه نسیم همراه کنند تا مباحث سلامت، در قالبی جذاب و قابل‌فهم برای طیف گسترده‌ای از مخاطبان ارائه شود.

در «هزار داستان»؛ فراتر از واکاوی مسائل، رویکرد ارزش‌محور را هم مد نظر قرار گرفته شده است. در این فصل، به تکریم و قدردانی از فعالان و افرادی پرداخته شده که در مسیر ارتقای امنیت روانی و جانی جامعه گام برداشته‌اند. علاوه بر این، «هزارداستان» پاسداشتی است از همدلی و مشارکت مردمی؛ همان نیروی محرکه‌ای که در ایجاد فضا‌های امن و تقویت بنیان‌های اعتماد اجتماعی و آرامش جمعی، نقشی کلیدی و حیاتی ایفا کرده است.

بازگشت حسین پاکدل، مجری پیشکسوت تلویزیون، به قاب تصویر پس از ۳۵ سال نیز از ویژگی‌های قابل‌توجه این فصل است. پخش «هزارداستان» تا پایان آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

فصل جدید «هزار داستان» به کارگردانی محمدفواد صفاریان‌پور و با تهیه‌کنندگی مشترک وی و علی زارعان تولید شده و هم‌اکنون از شبکه نسیم پخش می‌شود.