مدیر شبکه رادیویی قرآن و رئیس شورای تخصصی معاونت صدای رسانه ملی، در دیدار با جامعه قرآنی استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان، بر ضرورت مشارکت فعالان قرآنی سراسر کشور در تولیدات این شبکه تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدهادی صلح‌جو در تشریح محورهای دیدارهای خود با جامعه قرآنی استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل و گیلان، اظهار کرد: در جریان سفرهای استانی، نشست‌های صمیمانه‌ای با جامعه قرآنی برگزار شد تا ضمن تبیین رویکردها و برنامه‌های شبکه رادیویی قرآن، نظرات، پیشنهادها و دغدغه‌های فعالان این حوزه به‌صورت مستقیم شنیده شود.

وی با اشاره به نشست جامعه قرآنی استان آذربایجان شرقی که در اداره‌کل تبلیغات اسلامی این استان در تبریز برگزار شد، افزود: در این نشست که با حضور قاریان، حافظان، فعالان و پیشکسوتان قرآنی و همچنین ایوب نصیری، مدیرکل صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی برگزار شد، موضوعات مختلفی درباره برنامه‌ها و تولیدات شبکه رادیویی قرآن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس شورای تخصصی قرآن معاونت صدای رسانه ملی ادامه داد: یکی از محورهای مهم این دیدار، تأکید بر رویکرد ملی رادیو قرآن بود؛ چراکه این شبکه متعلق به همه جامعه قرآنی کشور است و باید از ظرفیت قاریان، حافظان و اساتید قرآنی سراسر ایران در تولید برنامه‌ها بهره ببرد.

وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی جامعه قرآنی تبریز گفت: ضبط و تولید تلاوت قاریان بومی، بهره‌گیری از آثار گروه‌های تواشیح توانمند استان و تولید برنامه‌های متناسب با نیازهای کودکان، نوجوانان و جوانان از جمله پیشنهادهای ارزشمند این نشست بود. همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های فضای مجازی و چندرسانه‌ای شبکه تأکید شد.

مدیر شبکه رادیویی قرآن در ادامه با اشاره به دیدار با جامعه قرآنی استان اردبیل گفت: باید با تولیدات جدید، قاریان خوش‌خوان شهرستان‌ها نیز فرصت حضور در آنتن رسانه ملی و رسانه‌های استانی را پیدا کنند. حمایت نهادهای مرتبط می‌تواند این مسیر را تسریع و انگیزه فعالیت بیشتر را در جامعه قرآنی تقویت کند.

وی همچنین درباره دیدار با جامعه قرآنی گیلان اظهار کرد: در این نشست پای صحبت‌ها و دغدغه‌های فعالان قرآنی این استان نشستیم و ایده‌های ارزشمندی دریافت کردیم. باید تلاش بیشتری صورت گیرد و مشارکت همه جامعه قرآنی در اداره و ارتقای رادیو قرآن ضروری است.

صلح‌جو در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار ارتباط با فعالان قرآنی استان‌ها خاطرنشان کرد: این نشست‌ها فرصت ارزشمندی برای شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای جامعه قرآنی و تقویت ارتباط مستقیم با آنان است. امیدواریم با همکاری صداوسیمای مراکز استان‌ها، زمینه تولید و پخش بیشتر تلاوت قاریان بومی و استفاده از توانمندی‌های قرآنی مناطق مختلف کشور فراهم شود.

منبع: رادیو قرآن

برچسب ها: رادیو قرآن ، جامعه قرآنی
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