در ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۴۰۴ نشریه پژوهش آب ایران به صاحب امتیازی دانشگاه شهرکرد موفق به کسب رتبه الف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهرکرد گفت: مجله "پژوهش آب ایران"، در تمامی رشته‌های آبیاری، زهکشی، منابع آب، سازه‌های آبی، هیدرولیک رسوب، محیط زیست آبی، آبخیزداری، آب- هواشناسی (هیدرومتئورولوژی)، هیدرولوژی، آب‌های زیرزمینی، اقتصاد آب و علوم وابسته آنها، مقالات پژوهشی را که قبلا در مجلات علمی به چاپ نرسیده، و یا برای درج در آنها ارسال نشده باشد، برای بررسی و داوری پذیرفته و در صورت تائید، به ترتیب اولویت وصول چاپ می‌کند. پژوهش‌هائی که در چارچوب گزارش‌های پژوهشی یا در سمینار‌ها و کنفرانس‌های علمی ارائه گردیده نیز در این مجله قابل بررسی و چاپ است.

انواع مقالات قابل چاپ در نشریه شامل پژوهشی بنیادی، پژوهش کاربردی، مروری، پژوهش‌های موردی، پژوهش‌های نظری و پژوهش‌های انتقادی می‌باشد.

سرلوحه مجله پژوهش آب ایران کمک به پژوهشگران حوزه آب و همکاری با انجمن‌ها و کنفرانس‌های مرتبط برای انتشار آخرین دستاورد‌های ایشان پس از داوری در زمینه‌های مرتبط با آب در رشته‌های آبیاری و زهکشی، منابع آب، سازه‌های آبی، رسوب، محیط زیست، آبخیزداری، هواشناسی و اقلیم شناسی، هیدرولوژی، آب‌های زیرزمینی و اقتصاد آب می‌باشد. در این میان تسریع در فرایند داوری و فرایند چاپ از اهداف خدشه ناپذیر مجله بوده است. با توجه به سرعت انتقال اطلاعات در روزگار حاضر، مجله پژوهش آب ایران امید دارد پرچمدار اطلاع رسانی سریع در زمینه حوزه آب باشد.