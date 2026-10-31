سونی حسگر جدیدی را معرفی کرد که می‌تواند انقلابی در دوربین‌های گوشی‌های هوشمند ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - سونی از یک حسگر تصویر جدید رونمایی کرده است که به منظور ارتقای کیفیت عکس‌ها و ویدیو‌های ثبت‌شده با دوربین گوشی‌های هوشمند طراحی شده است.

این حسگر دارای وضوح ۵۰ مگاپیکسلی و فرمت نوری ۱/۱.۵۶ اینچی است. در آن از فیلتر رنگی «کواد بایر» (Quad Bayer) استفاده شده و فناوری‌های پردازش تصویر برگرفته از سری حسگر‌های LYTIA — که به عملکرد بسیار بالا شهرت دارند — در آن به کار رفته است.

سونی در توسعه این حسگر، تمرکز ویژه‌ای بر عملکرد در شرایط کم‌نور داشته است. این حسگر مجهز به مدار UHCG (بهره تبدیل فوق‌العاده بالا) است که به کاهش نویز تصویر در محیط‌های کم‌نور کمک می‌کند؛ به‌طور مشخص، سطح نویز تصادفی در این مدل ۵۰ درصد کمتر از حسگر‌های سری LYTIA ۷۰۰ است که پیش‌تر توسط سونی عرضه شده بودند. این ویژگی امکان ثبت تصاویری روشن‌تر را بدون افت وضوح فراهم می‌سازد.

در بخش فیلم‌برداری، حسگر جدید LYTIA ۷۲۰ سونی از وضوح ۴K با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه، فناوری دامنه دینامیکی بالا (HDR) و قابلیت فوکوس خودکار روی تمام پیکسل‌ها پشتیبانی می‌کند. مدار‌های تبدیل ارتقا‌یافته نیز به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کنند. این حسگر همچنین قادر است ویدیو‌های ۴K را با نرخ ۱۲۰ فریم بر ثانیه (بدون HDR) ضبط کرده و تصاویر ثابت ۵۰ مگاپیکسلی را با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه ثبت نماید.

اگرچه سونی هنوز تاریخ عرضه دقیقی اعلام نکرده و مشخص نکرده است که کدام مدل‌های گوشی هوشمند به این حسگر مجهز خواهند شد، اما اشاره کرده است که عرضه انبوه آن از اوایل ماه نوامبر آغاز خواهد شد.

منبع: ۳dnews

برچسب ها: سونی ، شرکت سونی ، گوشی ، دوربین گوشی ، حسگر
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