تیم وارش نوشهر در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، ملوان بندرانزلی را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - وارش نوشهر در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور، با نتیجه ۲ بر ۱ ملوان بندرانزلی را در ورزشگاه شهدای نوشهر از پیش رو برداشت.

زینب اسماعیلی و فاطمه کفاش زاده برای وارش نوشهر گلزنی کردند و سمیه خرمی هم زننده تک گل ملوان بندرانزلی بود.

وارش نوشهر با کسب دومین برد فصل خود، ۶ امتیازی شد و تا رتبه ششم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور صعود کرد.

در پایان هفته ششم، پرسپولیس تهران با کسب ۱۵ امتیاز از ۵ بازی صدرنشین جدول رقابت‌ها است و پالایش گاز ایلام با ۲ امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور، با شرکت ۱۰ تیم و به صورت رفت و برگشت در حال برگزاری است.

برچسب ها: مسابقات فوتبال ، فوتبال بانوان
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