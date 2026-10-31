تیم وارش نوشهر در شهرآورد شمالی لیگ برتر فوتبال بانوان کشور، ملوان بندرانزلی را شکست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - وارش نوشهر در هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور، با نتیجه ۲ بر ۱ ملوان بندرانزلی را در ورزشگاه شهدای نوشهر از پیش رو برداشت.

زینب اسماعیلی و فاطمه کفاش زاده برای وارش نوشهر گلزنی کردند و سمیه خرمی هم زننده تک گل ملوان بندرانزلی بود.

وارش نوشهر با کسب دومین برد فصل خود، ۶ امتیازی شد و تا رتبه ششم جدول رده‌بندی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور صعود کرد.

در پایان هفته ششم، پرسپولیس تهران با کسب ۱۵ امتیاز از ۵ بازی صدرنشین جدول رقابت‌ها است و پالایش گاز ایلام با ۲ امتیاز در انتهای جدول قرار دارد.

نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور، با شرکت ۱۰ تیم و به صورت رفت و برگشت در حال برگزاری است.