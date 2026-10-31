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 هشدار از درون پنتاگون؛ حمله ترامپ به ایران، ویرانی اسرائیل و منطقه را در پی دارد! + فیلم

سرهنگ دنیل دیویس با انتقاد از بی‌شناختی ترامپ نسبت به ایران هشدار داد که برخی طرف‌ها با برنامه‌ای از پیش‌تعیین‌شده به دنبال ویرانی اسرائیل و ضربه سنگین به پایگاه‌های آمریکا هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دنیل دیویس، افسر بازنشسته و تحلیلگر سیاست خارجی گفت: ترامپ هیچ شناختی از ایران ندارد. نه تاریخ ایران را می‌شناسد، نه فرهنگ آن را درک می‌کند، نه شناختی از مذهب و نه از طرز فکر مردم این کشور دارد. آ‌ن‌ها می‌خواهند ترامپ این کار را انجام دهد، چون فهرست اهداف خود را از قبل آماده و برنامه‌ریزی کرده‌اند.

او ادامه داد: آنها می‌خواهند اسرائیل را ویران کنند و خسارات بیشتری به پایگاه‌های نظامی ما وارد کنند، به‌گونه‌ای که هیچ رئیس‌جمهور دیگری در آینده حتی به فکر بازگشت و آغاز حمله مجدد نیفتد، چون بداند هزینه چنین اقدامی تا چه اندازه سنگین خواهد بود.

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