مراسم معارفه مصطفی متدین مدیرعامل باشگاه استقلال، از ساعت ۱۰:۳۰ با حضور اهالی رسانه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ابتدای این مراسم تاجرنیا، ضمن بیان نکاتی، اعلام داشت که طی نامه‌ای از دکتر شریعتمداری خواسته‌اند تا عنوان نماینده ویژه هلدینگ را از بنده بگیرند و البته ایشان به من لطف داشتند و گفتند که شما نماینده ما هستید ولی من از ایشان خواستم تا این اتفاق رخ دهد.

علی تاجرنیا عضو هیات مدیره باشگاه استقلال در این مراسم گفت: متدین با اختیارات کامل مدیرعامل استقلال هستند. به همین دلیل از اصحاب رسانه و عزیزان در باشگاه استقلال می‌خواهم که کمال همکاری را با ایشان داشته باشند. روزی که ما به استقلال آمدیم، برخی از حتی مسائل ابتدایی ساختاری در باشگاه وجود نداشت و ما سعی کردیم تا در این زمینه کاری کنیم. نه اینکه مدیران گذشته کاری نکرده باشند، متاسفانه جنس مدیریت باشگاه استقلال سال‌ها، مدیریت هزینه بوده است. ما سعی کردیم ساختارسازی کنیم. من یکی از آرزوهایم این بود که استقلال فراتر از یک تیم فوتبال باشد و امروز ما تیم‌های متعددی داریم.

وی ادامه داد: من واقعا فکر می‌کنم، با حضور هلدینگ خلیج فارس، استقلال یک ریبرندیگ شد. در حد خودم تلاش کردم در این مسیر امانت‌دار خوبی باشم. البته هرکسی که وارد کاری می‌شود، اشتباهاتی هم دارد. طبیعتا هرچقدر کار سازمان یافته‌تر باشد، کار منظم‌تر هم می‌شود. در زمانی که من در استقلال بودم، ما تجمعی نداشتیم و سعی کردیم تیم استقلال را در موقعیت آرامی قرار دهیم. من خیالم راحت است که امانت را به کسی می‌سپارم که استقلال از این پس روز‌های آرامتری را خواهد دید. من از اهالی رسانه می‌خواهم با استقلال مهربان‌تر باشند. استقلال نماینده ایران است. هر زمان ما خواستیم که کار متفاوتی ارائه دهیم، بخشی از رسانه‌ها سعی کردند آن را درگیر حاشیه کنند.

تاجر نیا افزود: من تجاربی در این مدت کسب کرده‌ام و به این نتیجه رسیدم که اگر در حال عقب نشینی در فوتبال هستیم، دلیلش این است که حاشیه بر متن غلبه دارد. امروز در رده ملی و باشگاهی، فاصله‌مان از بقیه کشور‌ها بیشتر می‌شود و دلیلش این است که حاشیه بر متن غلبه پیدا کرده است. شب بازی آسیایی می‌آیند و پروند مربوط به بازیکنی که سه ماه پیش بوده را دوباره مطرح می‌کنند. چرا ما باید سهمیه آسیایی‌مان دو تیم باشد؟ از همه عزیزانی که من را در این مدت مورد لطف قرار دادند، تشکر می‌کنم. من خودم را یک فرد فوتبالی نمی‌دانم و سعی کردم که مکتب استقلال که مکتب ادب و احترام است را رعایت کنم. سعی کردم به باشگاه خودمان توجه کنیم و به مسائل دیگر باشگاه‌ها ورود نکردیم. در این مدت سعی کردیم که شأن باشگاه استقلال حفظ کنیم.

وی در پایان گفت: امیدوارم استقلال روز‌های خوبی را ببیند. از همه اعضای رسانه می‌خواهم دیگر به من زنگ نزنند، چون مسئولیت من تمام شده است.