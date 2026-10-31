آیت‌الله سید یاسین موسوی تأکید کرد که عراق را نمی‌توان از هویت اسلامی، مذهب تشیع و مرجعیت دینی آن جدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله سید یاسین موسوی، امام جمعه بغداد و استاد برجسته حوزه علمیه نجف اشرف تأکید کرد که عراق را نمی‌توان از هویت اسلامی، مذهب تشیع و مرجعیت دینی آن جدا کرد. وی با انتقاد از بهره‌برداری ابزاری از مفاهیم ملی‌گرایی و میهن‌دوستی، به‌گونه‌ای که به تضعیف پیوند‌های تاریخی و اعتقادی ملت عراق با اهل‌بیت (علیهم‌السلام) و دیگر ملت‌های اسلامی منجر شود، این رویکرد را مورد انتقاد قرار داد.

این بیانات در خطبه سیاسی نماز جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) مطرح شد. امام جمعه بغداد در این خطبه به موضوعاتی همچون رابطه میان اعتقادات دینی و میهن‌دوستی، مفهوم هویت عراقی، روابط عراق و ایران و همچنین عملکرد برخی جریان‌های سیاسی و آنچه تسلیم شدن آنان در برابر فشار‌های آمریکا خواند، پرداخت.

نبرد مفاهیم و هویت

آیت‌الله موسوی اظهار داشت: طرح این دیدگاه که باید برای عراق، فارغ از دین، مذهب، قومیت و حزب تلاش کرد و این پرسش که در صورت تعارض، آیا میهن‌دوستی بر اعتقادات دینی مقدم است، مستلزم بازنگری در مفاهیم و تعیین مبانی و مراجع فکری آنهاست؛ نه اینکه این مفاهیم بدون بررسی و گفت‌و‌گو، اموری بدیهی و غیرقابل بحث تلقی شوند.

وی با اشاره به تجربه خود در دهه ۱۹۹۰ میلادی، از تألیف کتاب «ملاحظات» در دفاع از عقیده تشیع و همچنین سوءقصد به خود به دلیل مواضع و نوشته‌هایش سخن گفت.

امام جمعه بغداد خواستار گسترش بحث و گفت‌و‌گو درباره مفاهیم رایج سیاسی و فکری و بررسی میزان صحت و مشروعیت آنها شد.

ملی‌گرایی و میهن‌دوستی در ترازوی تاریخ

آیت‌الله موسوی با بیان اینکه ملی‌گرایی و میهن‌دوستی در شکل سیاسی و مدرن خود در بستر شرایط تاریخی مشخصی پدید آمده‌اند، تصریح کرد: تقسیم جوامع اسلامی به هویت‌های محدود قومی و ملی در تضعیف مفهوم امت واحد اسلامی نقش داشته است.

وی با طرح این پرسش که برای تشخیص درستی یا نادرستی مفاهیم سیاسی باید به چه مرجعی مراجعه کرد، تأکید کرد: معیار سنجش این مفاهیم نباید مواضع سیاستمداران و فعالان رسانه‌ای باشد، بلکه قرآن کریم و آموزه‌های اهل‌بیت (علیهم‌السلام) باید مبنای داوری قرار گیرند.

وی همچنین با اشاره به مفهوم «دارالاسلام» در میراث فقهی اسلام، خاطرنشان کرد که هویت و تعلق اسلامی، گسترده‌تر از مرز‌های سیاسی و قومی معاصر است.

شهید محمدباقر صدر و مرز‌های سایکس‌پیکو

امام جمعه بغداد در ادامه به موضع شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر در حمایت از انقلاب اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: شهید صدر از موضع خود بر اساس اعتقاد به وحدت امت اسلامی دفاع می‌کرد و مرز‌هایی را که قدرت‌های استعمارگر، از جمله در چارچوب توافق‌نامه سایکس‌پیکو، ترسیم کرده بودند، مبنایی برای قطع پیوند میان ملت‌های مسلمان نمی‌دانست.

آیت‌الله موسوی تأکید کرد: مخالفت با این مرز‌ها به‌عنوان موانعی در برابر ارتباط ملت‌ها، به معنای دعوت به تابعیت عراق از کشور دیگری نیست؛ بلکه مقصود، حفظ استقلال عراق در کنار صیانت از روابط دینی و تاریخی آن با دیگر ملت‌های اسلامی است.

عراق و عمق تاریخی آن در مکتب اهل‌بیت (ع)

امام جمعه بغداد با تأکید بر جایگاه ویژه عراق در وجدان و باور شیعیان جهان اظهار داشت: شهر‌های مقدس این کشور با تاریخ اهل‌بیت (علیهم‌السلام) پیوندی عمیق دارند و وجود حرم‌های مطهر ائمه اطهار و مراکز حوزه‌های علمیه، جایگاه خاصی به عراق بخشیده است.

وی با اشاره به جایگاه نجف اشرف، کربلای معلی و سامرا، افزود: زیارت امام حسین (علیه‌السلام) و تربت مقدس کربلا از ارزش و جایگاهی دینی و معنوی نزد شیعیان در سراسر جهان برخوردار است.

آیت‌الله موسوی خاطرنشان کرد: پیوند مردم عراق با اهل‌بیت (علیهم‌السلام) صرفاً یک ارتباط جغرافیایی نیست، بلکه ریشه در امتدادی عمیق و استوار تاریخی و اعتقادی دارد که نمی‌توان آن را از هویت و تاریخ جامعه عراق جدا کرد.

مخالفت با قطع روابط عراق و ایران

امام جمعه بغداد با انتقاد از گفتمان‌هایی که روابط عراق و ایران را به‌عنوان تقابل میان دو هویت متناقض معرفی می‌کنند، گفت: هدف این جریان‌ها تضعیف پیوند‌های دینی و اجتماعی میان دو ملت است.

وی در همین زمینه به حضور رزمندگان و فرماندهان ایرانی در کنار نیرو‌های عراقی و نیرو‌های حشد شعبی در نبرد با گروه تروریستی داعش اشاره کرد.

آیت‌الله موسوی تأکید کرد: دفاع از حاکمیت ملی عراق به معنای قطع روابط این کشور با جمهوری اسلامی ایران نیست؛ چراکه روابط دو کشور فراتر از محاسبات محدود سیاسی بوده و بر پیوند‌های عمیق دینی، تاریخی و اجتماعی استوار است.

انتقاد از محدودیت‌های زائران و فشار‌های آمریکا 

آیت‌الله موسوی همچنین به محدودیت‌هایی که به گفته وی برای زائران امام حسین (علیه‌السلام) اعمال می‌شود، پرداخت و با انتقاد از برخی اقدامات و محدودیت‌های مرتبط با پرواز‌ها و مرز‌های زمینی تأکید کرد: نباید با اعمال چنین محدودیت‌هایی بر زائران فشار وارد کرد یا از این اقدامات به‌عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن روابط عراق و ایران استفاده کرد.

امام جمعه بغداد در بخش دیگری از سخنان خود، انتقاد‌های شدیدی را متوجه برخی جریان‌های سیاسی کرد و آنان را به تسلیم شدن در برابر اراده آمریکا و ترجیح منافع شخصی و حزبی بر منافع شهروندان متهم کرد.

وی با اشاره به افزایش قیمت‌ها، وخامت وضعیت معیشتی مردم و سنگین‌تر شدن بار مشکلات اقتصادی، در مقابل از انباشت ثروت نزد برخی مسئولان انتقاد کرد.

برچسب ها: عراق ، ایران و عراق
خبرهای مرتبط
آنتی وار گزارش داد
اعتیاد آمریکا به جنگ؛ چگونه رؤیای سلطه جهانی به تهدیدی علیه امنیت و آزادی این کشور تبدیل شد؟
حمایت الجولانی از خلع سلاح مقاومت در عراق
الزیدی ۴ افسر عراقی را به اتهام اهانت به پرچم آمریکا برکنار‌ کرد!
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نامه از واشنگتن، میانجی از دوحه
آکسیوس: مذاکرات میانجی‌گران قطری در تهران همچنان ادامه دارد
آمریکا فروش ۵۰۰ موشک پاتریوت به اوکراین را تأیید کرد
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
فرانسه در آستانه موج جدید ناآرامی‌ها؛ دولت از برخورد قاطع خبر داد
استعفای سفرای لهستان در چین و رومانی در پی بحران سیاسی این کشور
زلنسکی از برگزاری مذاکرات مهم در ترکیه خبر داد
کره شمالی: تحریم‌ها به خلع سلاح هسته‌ای منجر نخواهد شد
سیل در شرق سوریه جان هفت نفر از جمله پنج کودک را گرفت
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی توافق‌نامه‌ای برای همکاری در منطقه قطب شمال امضا کردند
آخرین اخبار
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
وال‌استریت ژورنال: حملات ایران میلیارد‌ها دلار به پایگاه‌های آمریکا خسارت وارد کرد
هشدار امام جمعه بغداد نسبت به قطع روابط بغداد و تهران
رئیس‌جمهور لهستان خواستار نشست اضطراری درباره تنش‌های سیاسی شد
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی توافق‌نامه‌ای برای همکاری در منطقه قطب شمال امضا کردند
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
فرانسه در آستانه موج جدید ناآرامی‌ها؛ دولت از برخورد قاطع خبر داد
استعفای سفرای لهستان در چین و رومانی در پی بحران سیاسی این کشور
کره شمالی: تحریم‌ها به خلع سلاح هسته‌ای منجر نخواهد شد
آمریکا فروش ۵۰۰ موشک پاتریوت به اوکراین را تأیید کرد
نامه از واشنگتن، میانجی از دوحه
آکسیوس: مذاکرات میانجی‌گران قطری در تهران همچنان ادامه دارد
زلنسکی از برگزاری مذاکرات مهم در ترکیه خبر داد
سیل در شرق سوریه جان هفت نفر از جمله پنج کودک را گرفت
انتخابات ۲۰۲۶؛ بازتاب شکاف در رژیم اسرائیل
آمریکا دستور خروج کارکنان غیرضروری خود از عربستان را صادر کرد
عربستان طی ۲۴ ساعت ۹۳ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
پاکستان: با احتیاط نسبت به میانجیگری میان ایران و آمریکا خوشبین هستیم
حملات اوکراین صادرات گازوئیل روسیه را تهدید می‌کند
یمن از تسلط بر منطقه‌ای در استان لحج خبر داد
بلومبرگ: قانون‌گذاران آمریکایی خواستار پاسخ‌گویی هگست درباره جنگ علیه ایران می‌شوند
اعتصاب عمومی و اعتراضات گسترده در ایتالیا
تعطیلی موقت سواحل چند منطقه امارات در پی آلودگی نفتی
آکسیوس: حمله نظامی، محور اصلی نشست ترامپ با فرمانده سنتکام نبود
زلنسکی فردا به ترکیه می‌رود
تلاش نتانیاهو و بن‌گویر برای جلوگیری از تشکیل کابینه جایگزین
آغاز نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ در آمریکا 
فایننشال‌تایمز از تغییر تاکتیک ایران در تنگه هرمز خبر داد
سقوط بالگرد در شمال هند ۶ کشته بر جای گذاشت
هشدار یمن به عربستان؛ فرماندهان و پایگاه‌های سعودی در تیررس نیروهای یمنی