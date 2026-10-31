معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۲۳۴ هزار فقره تخلف پلاک خودرو و بیش از ۱۲۷ هزار فقره تخلف پلاک موتورسیکلت در پایتخت اعمال قانون شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به رعایت حقوق شهروندی و مطالبات مردمی در بحث تخلفات پلاک گفت: راننده‌ای که در اعداد و ارقام پلاک دستکاری میکند، حقوق دیگر شهروندان را تضییع میکند؛ این رفتار نادرست نه تنها برای خود فرد، بلکه برای دیگر افراد جامعه نیز خطرآفرین است و فرزندان ما از رفتار ناپسند ما نیز تقلید می‌کنند.

وی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه پوشش پلاک و نیز مخدوش سازی پلاک افزود: گذاشتن زنجیر و قفل روی پلاک، بستن پلاک با کش به گونه‌ای که برخی اعداد دیده نشود، پوشاندن پلاک با پارچه یا ماسک و یا موارد مشابه، ممنوع است و علاوه بر تخلف در برخی موارد زمینه ساز وقوع جرم است.

سرهنگ کشیر با اشاره به تشکیل قرارگاه پلاک در پلیس راهور تهران بزرگ خاطرنشان کرد: برخورد با تخلفات پلاک یکی از خط قرمز‌های پلیس و از برنامه‌های اصلی و روزانه راهور است؛ پلیس راهور تهران بزرگ به هیچ وجه از این تخلفات چشم پوشی نمیکند.

وی رویکرد پلیس را در همه حال بصورت فرهنگی و ایجابی اعلام نمود و در صورت رد شدن از خط قرمز تعیین شده توسط برخی از رانندگان متخلف از حالت فرهنگی و ایجابی خارج شده و به صورت سلبی و بازدارنده خواهد بود.

سرهنگ کشیر آمار اعمال قانون تخلفات پلاک از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون را اعلام کرد:

· اعمال قانون کل تخلفات پلاک خودرو: بیش از ۲۳۴ هزار فقره

· اعمال قانون کل تخلفات پلاک موتورسیکلت: بیش از ۱۲۷ هزار فقره

· رفع اثر پوشش پلاک: بیش از ۱۲۷ هزار دستگاه

· اعزام متخلفان به دادسرا: ۴۶۰ نفر

سرهنگ کشیر در ادامه آمار اعمال قانون تخلفات پلاک در مهرماه ۱۴۰۵ را نیز اعلام کرد:

· اعمال قانون کل تخلفات پلاک خودرو: بیش از ۴۹ هزار فقره

· اعمال قانون کل تخلفات پلاک موتورسیکلت: بیش از ۲۴ هزار فقره

· رفع اثر پوشش پلاک: حدود ۱۱ هزار دستگاه

· اعزام به دادسرا: ۱۲۲ نفر

سرهنگ کشیر درباره تفاوت برخورد با پوشش پلاک و دستکاری آن توضیح داد: متخلفانی که فقط پوشش پلاک انجام داده و در اعداد و ارقام دستکاری نکرده‌اند، در همان محل رفع اثر پوشش پلاک انجام میشود، آموزش‌های لازم به آنها ارائه و اعمال قانون نیز صورت می‌گیرد؛ اما وسیله نقلیه در پارکینگ توقیف نمی‌شود.

اما اگر کسی اعداد و ارقام پلاک را دستکاری یا مخدوش کند، علاوه بر تخلف، مرتکب جرم شده و مجرم شناخته می‌شود.

در این صورت وسیله نقلیه علاوه بر توقیف در پارکینگ، راننده نیز به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خانواده در فرهنگ سازی ترافیکی گفت: نظریه پردازان مهم دنیا معتقدند فرزندان بین ۲ تا ۴ سال در خانواده عملاً مفهومی از اخلاق و قانون نمیدانند؛ اما در سن ۵ تا ۷ سال قواعد و قانون‌های اجتماعی را از خانواده و والدین یاد میگیرند و در ۸ تا ۱۱ سال با ورود به جامعه، به صورت قانونمند آموزش می‌بینند و تجربه‌های اجتماعی کسب می‌کنند؛ بنابراین اگر والدین قانون را رعایت کنند و تخلف نکنند، فرزند شان نیز این رفتار صحیح را یاد میگیرند و به کل جامعه تسری پیدا خواهد کرد.

سرهنگ کشیر در پایان درباره طرح مهرآفرینان پلیس راهور پایتخت گفت: این طرح با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک در مهر ماه سال جاری از مدارس ابتدایی دخترانه آغاز شده است و تاکنون ۳۵۰ مدرسه را پوشش داده است.

بازخورد‌های دریافت شده از سوی والدین دانش آموزان و اولیای مدارس مثبت بوده و اعتماد بین والدین، پلیس و جامعه افزایش یافته است.

در نتیجه با توجه به بازخورد مثبت از سوی خانواده و مدیران مدارس، این طرح تا پایان سال ادامه دارد و در نهایت کل ۶۰۵ مدرسه ابتدایی دخترانه پایتخت را تحت پوشش قرار خواهد داد.