معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری ضمن نشست های مختلف از مراکز علمی و کارگاهی دیدن کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر محمد نبی شهیکی معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری  در نشست های مختلف با روسای و دنشگاهیان و بازدید از مراکز علمی و کارگاهی بر تقویت اشتغالزایی فارغ التحصیلان دانشگاهی تاکید کرد.

به گفته وی؛ در شرایط فعلی ۶۰ پارک علم و فناوری در سراسر کشور فعال هستند که خروجی آن‌ها بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ واحد فناور و دانش‌بنیان بوده است. این گنجینه ارزشمند از دارایی‌ها و استعدادها، زمینه اشتغال ۱۷۲ هزار نفر را به صورت دانش‌بنیان و مولد در کشور فراهم کرده است.

وی با اشاره به شکل‌گیری نسل جدیدی از توانمندی‌ها و مهارت‌های نوظهور در پارک‌های علم و فناوری کشور، هدف محوری این حوزه را «اتصال چنین ظرفیت عظیمی به شبکه صنعتی کشور» عنوان کرد و افزود: واحد فناور به نقطه‌ای رسیده‌اند که نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و مقیاس‌پذیر شدن در آن‌ها کاملاً احساس می‌شود.

برچسب ها: وزارت علوم ، دانشگاه شهرکرد
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