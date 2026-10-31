شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از آسفالت فرسوده محله اسلام آباد شرقی شهرستان اهواز استان خوزستان ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یکی از معضلاتی که این روز‌ها شهروندان به ویژه در شهر‌های جنوبی کشور با آن مواجه هستند؛ مرمت نشدن روکش آسفالت در معابر شهر است. این موضوع با توجه به بارندگی و بازگشایی مدارس، مشکلات شهروندان این مناطق را دو چندان کرده است. این روز‌ها اهالی محله اسلام آبادشرقی شهرستان اهواز استان خوزستان از مرمت و آسفالت نشدن معابر این محله گلایه دارند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

یکی از معضلاتی که این روز‌ها شهروندان به ویژه در شهرهای جنوبی کشور با آن مواجه هستند؛ مرمت نشدن روکش آسفالت در معابر شهر است. این موضوع با توجه به بارندگی و بازگشایی مدارس، مشکلات شهروندان این مناطق را دو چندان کرده است. این روز‌ها اهالی محله اسلام آبادشرقی شهرستان اهواز استان خوزستان از مرمت و آسفالت نشدن معابر این محله گلایه دارند. لطفا پیگیری کنید.

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