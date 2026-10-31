باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - محمود امیدی اظهار کرد: پروژه احداث کول‌دستک پل دره رزگه شهرستان کوهرنگ با اعتباری بالغ بر ۹ میلیارد تومان در حال اجراست و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی با اشاره به اهمیت اجرای این پروژه در ارتقای ایمنی و پایداری سازه پل افزود: احداث کول‌دستک با هدف تقویت و حفاظت از سازه پل و بهبود شرایط عبور جریان آب در محدوده آن اجرا شده است.

امیدی ادامه داد: با تکمیل عملیات اجرایی این پروژه، زمینه افزایش دوام و مقاومت سازه پل در برابر عوامل فرسایشی و جریان آب فراهم می‌شود.

وی تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان با اجرای طرح‌های نگهداری و بهسازی ابنیه فنی، ارتقای ایمنی و صیانت از زیرساخت‌های ارتباطی استان را دنبال می‌کند.