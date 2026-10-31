ارتش رژیم صهیونیستی شهرک کفر تبنیت در منطقه نبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه الجزیره به نقل از خبرنگاران خود در جنوب لبنان گزارش داد که نیرو‌های اسرائیلی شهرک کفر تبنیت در منطقه نبطیه را بمباران کرده‌اند.

این شبکه همچنین اعلام کرد ارتش اسرائیل به گلوله‌باران شهرک‌ها و تخریب ساختمان‌ها در مناطق بنت جبیل و صور ادامه می‌دهد؛ مناطقی که بخش‌های گسترده‌ای از آنها همچنان تحت اشغال نظامی رژیم صهیونیستی قرار دارد.

با وجود توافق آتش‌بس و چارچوب سه‌جانبه‌ای که در ژوئن ۲۰۲۶ با میانجی‌گری آمریکا میان لبنان و اسرائیل شکل گرفت و بر عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان تأکید داشت، حملات اسرائیل و حضور نظامی این رژیم در بخش‌هایی از جنوب لبنان ادامه یافته است.

منبع: الجزیره