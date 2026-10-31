ارتش رژیم صهیونیستی شهرک کفر تبنیت در منطقه نبطیه در جنوب لبنان را هدف حمله هوایی قرار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه الجزیره به نقل از خبرنگاران خود در جنوب لبنان گزارش داد که نیرو‌های اسرائیلی شهرک کفر تبنیت در منطقه نبطیه را بمباران کرده‌اند.

این شبکه همچنین اعلام کرد ارتش اسرائیل به گلوله‌باران شهرک‌ها و تخریب ساختمان‌ها در مناطق بنت جبیل و صور ادامه می‌دهد؛ مناطقی که بخش‌های گسترده‌ای از آنها همچنان تحت اشغال نظامی رژیم صهیونیستی قرار دارد.

با وجود توافق آتش‌بس و چارچوب سه‌جانبه‌ای که در ژوئن ۲۰۲۶ با میانجی‌گری آمریکا میان لبنان و اسرائیل شکل گرفت و بر عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان تأکید داشت، حملات اسرائیل و حضور نظامی این رژیم در بخش‌هایی از جنوب لبنان ادامه یافته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: حمله به لبنان ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
تبریک حزب‌الله به داسلیوا پس از پیروزی در انتخابات
خستگی واشنگتن از نتانیاهو پس از انتخابات اسرائیل
سید الحوثی: تجاوز به یمن تحت نظارت آمریکا و با مشارکت و اسرائیل است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نامه از واشنگتن، میانجی از دوحه
آکسیوس: مذاکرات میانجی‌گران قطری در تهران همچنان ادامه دارد
آمریکا فروش ۵۰۰ موشک پاتریوت به اوکراین را تأیید کرد
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
فرانسه در آستانه موج جدید ناآرامی‌ها؛ دولت از برخورد قاطع خبر داد
استعفای سفرای لهستان در چین و رومانی در پی بحران سیاسی این کشور
زلنسکی از برگزاری مذاکرات مهم در ترکیه خبر داد
کره شمالی: تحریم‌ها به خلع سلاح هسته‌ای منجر نخواهد شد
سیل در شرق سوریه جان هفت نفر از جمله پنج کودک را گرفت
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی توافق‌نامه‌ای برای همکاری در منطقه قطب شمال امضا کردند
آخرین اخبار
حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان
وال‌استریت ژورنال: حملات ایران میلیارد‌ها دلار به پایگاه‌های آمریکا خسارت وارد کرد
هشدار امام جمعه بغداد نسبت به قطع روابط بغداد و تهران
رئیس‌جمهور لهستان خواستار نشست اضطراری درباره تنش‌های سیاسی شد
آمریکا، ژاپن و کره جنوبی توافق‌نامه‌ای برای همکاری در منطقه قطب شمال امضا کردند
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در تنگه هرمز
فرانسه در آستانه موج جدید ناآرامی‌ها؛ دولت از برخورد قاطع خبر داد
استعفای سفرای لهستان در چین و رومانی در پی بحران سیاسی این کشور
کره شمالی: تحریم‌ها به خلع سلاح هسته‌ای منجر نخواهد شد
آمریکا فروش ۵۰۰ موشک پاتریوت به اوکراین را تأیید کرد
نامه از واشنگتن، میانجی از دوحه
آکسیوس: مذاکرات میانجی‌گران قطری در تهران همچنان ادامه دارد
زلنسکی از برگزاری مذاکرات مهم در ترکیه خبر داد
سیل در شرق سوریه جان هفت نفر از جمله پنج کودک را گرفت
انتخابات ۲۰۲۶؛ بازتاب شکاف در رژیم اسرائیل
آمریکا دستور خروج کارکنان غیرضروری خود از عربستان را صادر کرد
عربستان طی ۲۴ ساعت ۹۳ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
پاکستان: با احتیاط نسبت به میانجیگری میان ایران و آمریکا خوشبین هستیم
حملات اوکراین صادرات گازوئیل روسیه را تهدید می‌کند
یمن از تسلط بر منطقه‌ای در استان لحج خبر داد
بلومبرگ: قانون‌گذاران آمریکایی خواستار پاسخ‌گویی هگست درباره جنگ علیه ایران می‌شوند
اعتصاب عمومی و اعتراضات گسترده در ایتالیا
تعطیلی موقت سواحل چند منطقه امارات در پی آلودگی نفتی
آکسیوس: حمله نظامی، محور اصلی نشست ترامپ با فرمانده سنتکام نبود
زلنسکی فردا به ترکیه می‌رود
تلاش نتانیاهو و بن‌گویر برای جلوگیری از تشکیل کابینه جایگزین
آغاز نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ در آمریکا 
فایننشال‌تایمز از تغییر تاکتیک ایران در تنگه هرمز خبر داد
سقوط بالگرد در شمال هند ۶ کشته بر جای گذاشت
هشدار یمن به عربستان؛ فرماندهان و پایگاه‌های سعودی در تیررس نیروهای یمنی