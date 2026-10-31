 رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران از کشف و توقیف سه تن چوب قاچاق درخت بید در محور سنندج – کامیاران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ صابر مفاخری اظهار کرد: نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان در جریان گشت‌زنی‌های نامحسوس در محور سنندج به کامیاران، نزدیک روستای «چم بوانه»، یک دستگاه تراکتور مشکوک به حمل چوب قاچاق را شناسایی و تحت نظر قرار دادند.

وی افزود: پس از رصد و بررسی موضوع و هماهنگی با نیرو‌های انتظامی کلانتری کامیاران، متخلفان در محدوده روستای «شیروانه» شناسایی و متوقف شدند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری کامیاران ادامه داد: در این عملیات، سه هزار کیلوگرم چوب درخت بید کشف و ضبط و تراکتور حامل این محموله نیز توقیف شد.

مفاخری اضافه کرد: محموله چوب و وسیله نقلیه پس از تنظیم صورت‌جلسه، برای طی مراحل قانونی و ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی، به پارکینگ اداره منابع طبیعی منتقل شده است.