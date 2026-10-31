وزیر جهاد کشاورزی از تسویه کامل مطالبات گندم‌کاران تا روز سه‌شنبه خبر داد و گفت: بیش از ۹۰ درصد مطالبات کشاورزان از یک ماه گذشته پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، در حاشیه نشست ملی همکاری‌های کشاورزی ایران و آفریقا، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده همکاری میان ایران و کشورهای آفریقایی، بر ضرورت توسعه روابط تجاری و فنی در حوزه کشاورزی تأکید کرد.

وی با اشاره به توصیه‌های راهبردی رهبر انقلاب مبنی بر توسعه روابط با کشورهای آفریقایی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های مکمل تولیدی ایران و کشورهای آفریقایی، زمینه‌های گسترده‌ای برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در بخش کشاورزی وجود دارد.

نوری افزود: با توجه به تنوع اقلیمی، ایران می‌تواند محصولات سردسیری را به کشورهای آفریقایی صادر و در مقابل، محصولات گرمسیری مورد نیاز خود را از این کشورها تأمین کند. همچنین همکاری در حوزه مدیریت آب و خاک، ماشین‌آلات کشاورزی، فناوری‌های نوین، دامپروری، اصلاح نژاد و شیلات از جمله فرصت‌های مهم پیش روی دو طرف است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به فعالیت کمیته‌های مشترک کشاورزی با ۱۰ کشور آفریقایی و حضور نمایندگان این قاره در ایران بیان کرد: یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های همکاری میان ایران و آفریقا در حوزه لجستیک و کریدورهای حمل‌ونقل قرار دارد.

وی ادامه داد: با تکمیل کریدور شمال ـ جنوب، ایران می‌تواند نقش محوری در انتقال محصولات مورد نیاز کشورهای آفریقایی از روسیه و مناطق شمالی ایفا کند. همچنین دولت در راستای احیای جایگاه پیشین وزارت جهاد سازندگی در قاره آفریقا، برنامه‌های آموزشی برای کارشناسان کشاورزی این کشورها را آغاز کرده که با استقبال گسترده‌ای همراه بوده است.

تسویه مطالبات گندم‌کاران تا روز سه‌شنبه

نوری در ادامه درباره آخرین وضعیت پرداخت مطالبات گندم‌کاران گفت: در خصوص مبالغ باقی‌مانده هیچ‌گونه اختلافی وجود ندارد و بخش اندک باقی‌مانده مطالبات که نیازمند انجام فرآیندهای حسابداری است، تا روز سه‌شنبه به‌طور کامل تسویه خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد مطالبات گندم‌کاران از یک ماه گذشته پرداخت شده است، افزود: در پنج سال اخیر، امسال نزدیک‌ترین بازه زمانی پرداخت مطالبات به گندم‌کاران را شاهد بوده‌ایم.

قیمت تضمینی گندم به‌زودی ابلاغ می‌شود

وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی درباره تعیین نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده نیز اظهار کرد: در حال حاضر شورای قیمت‌گذاری با حضور اعضای متخصص در حال بررسی و نهایی‌سازی قیمت است و تا زمانی که توافق میان اعضا حاصل نشود و رقم نهایی به تصویب نرسد، امکان ابلاغ رسمی آن وجود ندارد.

نوری تأکید کرد: طولانی شدن روند تصمیم‌گیری با هدف رعایت منافع کشاورزان و دستیابی به یک نرخ منصفانه صورت گرفته است و به‌زودی ابلاغیه رسمی قیمت خرید تضمینی گندم صادر خواهد شد.

 

 

برچسب ها: امنیت غذایی ، مطالبات گندمکاران
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