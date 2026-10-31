ریزش و نازک شدن مو‌ها اغلب باعث می‌شود بسیاری از افراد برای بازگرداندن ظاهری سالم به مو‌های خود، به سراغ مکمل‌های غذایی و ویتامین‌ها بروند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - متخصصان تأکید می‌کنند که میزان اثربخشی مکمل‌های غذایی و ویتامین‌ها متفاوت است؛ برخی از آنها ممکن است در صورت وجود کمبود مواد مغذی مفید باشند، در حالی که شواهد کافی برای تأیید فواید برخی دیگر وجود ندارد.

یکی از محصولاتی که مورد توجه قرار گرفته، «نوترافول» (Nutrafol) است که حاوی ترکیبی از ویتامین‌ها، مواد معدنی و ترکیبات طبیعی می‌باشد. مطالعه‌ای که بر روی ۱۸۰ زن انجام شد، نشان داد که مصرف روزانه این محصول به مدت شش ماه می‌تواند سرعت رشد مو‌ها را تا ۳۷ درصد افزایش دهد. با این وجود، کارشناسانی که با نشریه «دیلی میل» گفت‌و‌گو کرده‌اند، به محدود بودن این شواهد اشاره کرده و خاطرنشان کردند که هزینه این مطالعه به‌طور کامل توسط شرکت سازنده تأمین شده است.

بنابراین، چه عوامل کلیدی‌ای می‌توانند به بهبود سلامت مو کمک کنند؟

- ویتامین D (در موارد کمبود)

ویتامین D به حفظ سلامت فولیکول‌های مو و تنظیم رشد مو کمک می‌کند. مطالعات نشان داده‌اند که میان سطح پایین این ویتامین و انواع خاصی از ریزش مو ارتباط وجود دارد. علاوه بر این، مطالعه‌ای در سال ۲۰۲۱ نشان داد که ۸۲.۵ درصد از زنانی که دچار «ریزش موی تلوژن افلوویوم» (ریزش موی ناشی از استرس) بودند، پس از مصرف این ویتامین بهبود یافتند.

با این حال، ایمی برگس، متخصص تغذیه، تأکید می‌کند که فواید این ویتامین عمدتاً به رفع کمبود آن مربوط می‌شود؛ بنابراین مصرف دوز‌های اضافی لزوماً باعث رشد بیشتر مو در افرادی که سطح ویتامین D آنها در حد طبیعی است، نخواهد شد. - آهن: مهم برای زنانی که خونریزی قاعدگی شدید دارند

آهن به انتقال اکسیژن به فولیکول‌های مو کمک می‌کند؛ کمبود آن می‌تواند منجر به ریزش مو شود، به‌ویژه در زنانی که خونریزی قاعدگی شدیدی را تجربه می‌کنند.

یک تحلیل علمی — که شامل ۳۶ مطالعه و بیش از ۱۰،۰۰۰ شرکت‌کننده بود — به این نتیجه رسید که زنانی که دچار ریزش مو هستند، معمولاً در مقایسه با سایرین، ذخایر آهن کمتری دارند.

اگرچه می‌توان این کمبود را از طریق آزمایش خون تشخیص داد، اما مصرف بیش از حد مکمل‌های آهن ممکن است عوارض جانبی از جمله یبوست، حالت تهوع، درد شکم و مشکلات دیگر به همراه داشته باشد. -

ویتامین‌های گروه B و روی (زینک)

ویتامین‌های B۲ و B۱۲، اسید فولیک (B۹) و روی، نقش مهمی در حفظ سلامت مو‌ها ایفا می‌کنند. برجس (Burgess) توصیه می‌کند که به جای صرف هزینه برای مکمل‌های گران‌قیمت، این مواد مغذی را از طریق رژیم غذایی شامل غلات کامل، تخم‌مرغ، گوشت، سبزیجات برگ‌دار، آجیل و دانه‌ها دریافت کنید.

سایر ترکیباتی که در حال حاضر تحت مطالعه هستند

این موارد شامل «متیل‌سولفونیل‌متان» (MSM) است که مطالعات محدود نشان می‌دهند ممکن است به بهبود تراکم و درخشندگی مو کمک کند؛ همچنین برخی سویه‌های پروبیوتیک نیز ممکن است از سلامت فولیکول‌های مو پشتیبانی کنند.

با این حال، متخصصان تأکید می‌کنند که شواهد موجود هنوز مقدماتی هستند و این یافته‌ها نیازمند تحقیقات بیشتر و گسترده‌تری می‌باشند.

- ماینوکسیدیل: درمانی با پشتوانه علمی

ماینوکسیدیل موضعی یکی از شناخته‌شده‌ترین و معتبرترین درمان‌ها برای ریزش موی الگودار در زنان است. این دارو به صورت محلول یا فوم عرضه می‌شود و با استفاده روی پوست سر، به تحریک رشد مو و کاهش ریزش آن کمک می‌کند.

ممکن است ۶ تا ۱۲ ماه طول بکشد تا نتایج ظاهر شده و قابل ارزیابی باشند؛ همچنین با قطع مصرف دارو، ممکن است ریزش مو به تدریج بازگردد. عوارض جانبی احتمالی شامل تحریک پوست سر و رشد مو‌های ناخواسته در صورت است.

- بیوتین: آیا مصرف آن ارزشش را دارد؟

بیوتین که با نام ویتامین B۷ نیز شناخته می‌شود، به بدن در تولید کراتین کمک می‌کند. با این حال، کمبود بیوتین نادر است و شواهد کافی وجود ندارد که نشان دهد مصرف دوز‌های اضافی آن، باعث تقویت رشد مو در افرادی می‌شود که هم‌اکنون مقدار کافی از این ماده را از طریق رژیم غذایی دریافت می‌کنند.

برجس هشدار می‌دهد که مصرف مکمل‌های بیوتین برای اکثر افراد غیرضروری است و دوز‌های بالای آن می‌تواند در نتایج برخی آزمایش‌های خون از جمله آزمایش‌های مربوط به عملکرد تیروئید و قلب تداخل ایجاد کند.

منبع: دیلی میل (Daily Mail)

برچسب ها: مکمل های غذایی ، ماینوکسیدل ، ویتامین دی ، ویتامین بی ، ریزش مو
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