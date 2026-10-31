باشگاه خبرنگاران جوان - محمد الوندی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: خوزستان با برخورداری از ۸۸۸ هزار و ۴۶۶ هکتار مناطق تحت مدیریت محیط زیست یکی از استان‌های مهم کشور در حوزه حفاظت از تنوع زیستی و عرصه‌های طبیعی است.

وی افزود: این وسعت معادل حدود ۱۳.۸ درصد از مساحت استان خوزستان است و پارک‌های ملی، مناطق حفاظت‌شده، پناهگاه‌های حیات‌وحش، آثار طبیعی ملی و مناطق شکارممنوع را شامل می‌شود.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به استاندارد نیروی انسانی مورد نیاز برای حفاظت از این مناطق افزود: بر اساس استاندارد‌های اعلام‌شده، به ازای هر هزار هکتار از مناطق تحت مدیریت محیط زیست، باید یک محیط‌بان فعالیت کند بنابراین حفاظت از عرصه‌های طبیعی استان به حدود ۸۸۹ محیط‌بان نیاز دارد.

وی در بخش دیگر سخنان خود از تشکیل ۴۸۰ پرونده در حوزه تخلفات و جرائم زیست‌محیطی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این پرونده‌ها در بخش‌های مختلف از جمله شکار و صید غیرمجاز، آلودگی‌های محیط زیستی و تخریب و تصرف اراضی ملی تشکیل شده‌اند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست خوزستان اظهار کرد: در این مدت ۳۰۲ پرونده با موضوع آلودگی‌های محیط زیستی، ۱۰۰ پرونده در حوزه شکار و صید و ۳۸ پرونده با موضوع تخریب و تصرف اراضی ملی تشکیل شده است.

وی افزود: همچنین در این بازه زمانی ۴۰ مورد پرونده در بخش سایر موضوعات و تخلفات متفرقه به ثبت رسیده است که مجموع پرونده‌های تشکیل‌شده در حوزه عملکرد حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان را به ۴۸۰ مورد می‌رساند.

الوندی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای صیانت از اراضی ملی و مقابله با تصرفات غیرقانونی بیان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال، ۲۵ هکتار از اراضی ملی رفع تصرف شده است.

وی تاکید کرد: برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی، پیگیری پرونده‌های تخریب و تصرف اراضی ملی و مقابله با شکار و صید غیرمجاز از جمله اقدامات یگان حفاظت محیط زیست برای صیانت از عرصه‌های طبیعی و حفاظت از تنوع زیستی استان است.

در حال حاضر حدود ۲۲۰ محیط‌بان در استان خوزستان مسئولیت حفاظت از مناطق تحت مدیریت محیط زیست را بر عهده دارند.