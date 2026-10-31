رئیس دادگستری مهدیشهر با اشاره به شناسایی و بازداشت عوامل تهیه کلیپ مبتذل گفت: محل تولید این کلیپ نیز پلمب و مالک آن تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدشهاب‌الدین باقریان موحد رئیس دادگستری مهدیشهرگفت: در پی انتشار کلیپی مبتذل که موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی در حوزه قضایی مهدیشهر شد، پرونده قضایی تشکیل و موضوع با قید فوریت در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا، دستورات قضایی لازم به فرماندهی انتظامی شهرستان صادر شد تا تمامی افراد دخیل در تهیه و تولید این کلیپ در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شوند.

رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر با اشاره به شناسایی سریع عوامل این پرونده گفت: افراد دخیل در تهیه و تولید کلیپ در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شدند و پس از انجام تحقیقات اولیه و تفهیم اتهام، به دلیل عجز از تودیع تأمین کیفری متناسب، به زندان معرفی شدند.

باقریان موحد با اشاره به بررسی‌های اولیه درباره علت تهیه و انتشار این کلیپ افزود: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تهیه و انتشار این محتوا با هدف جلب بازدید بیشتر و افزایش تعداد دنبال‌کنندگان در فضای مجازی انجام شده است؛ موضوعی که ابعاد آن در روند رسیدگی قضایی بررسی خواهد شد.

وی همچنین از پلمب محل تهیه و تولید این کلیپ خبر داد و گفت: در ادامه رسیدگی قضایی، محل مورد استفاده برای تولید این محتوا پلمب و مالک آن نیز تحت تعقیب قضایی قرار گرفت.

رئیس دادگستری شهرستان مهدیشهر در پایان گفت: صیانت از عفت و اخلاق عمومی و برخورد با رفتار‌های مجرمانه از اولویت‌های دستگاه قضایی استان سمنان است و اقدامات قضایی لازم در قبال عوامل دخیل در این‌گونه پرونده‌ها با جدیت دنبال خواهد شد.

منبع: روابط عمومی دادگستری کل استان سمنان