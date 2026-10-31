سخنگوی ارتش نوشت: اگر رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تهدید و تطمیع صهیونیست‌ها دست به ماجراجویی دیگری در منطقه بزند، بی‌تردید آتش جنگ جغرافیای گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تهدیدهای آمریکا نوشت: با توجه به سابقه سیاه رئیس جمهور آمریکا در خیانت به دیپلماسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران بی‌اعتماد و بی‌اعتنا به اقدامات دشمن، بی‌وقفه در حال ارتقا آمادگی‌های رزمی خود است.

وی تاکید کرد: با دقت تحرکات آمریکا در منطقه را زیر نظر داریم.

سخنگوی ارتش در پایان مطلب خود آورده است: اگر رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تهدید و تطمیع صهیونیست‌ها دست به ماجراجویی دیگری در منطقه بزند، بی‌تردید آتش جنگ جغرافیای گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت و پایان جنگ به دست او نخواهد بود.

برچسب ها: جنگ تحمیلی سوم ، ارتش ایران
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