باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به تهدیدهای آمریکا نوشت: با توجه به سابقه سیاه رئیس جمهور آمریکا در خیانت به دیپلماسی، ارتش جمهوری اسلامی ایران بی‌اعتماد و بی‌اعتنا به اقدامات دشمن، بی‌وقفه در حال ارتقا آمادگی‌های رزمی خود است.

وی تاکید کرد: با دقت تحرکات آمریکا در منطقه را زیر نظر داریم.

سخنگوی ارتش در پایان مطلب خود آورده است: اگر رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تهدید و تطمیع صهیونیست‌ها دست به ماجراجویی دیگری در منطقه بزند، بی‌تردید آتش جنگ جغرافیای گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت و پایان جنگ به دست او نخواهد بود.