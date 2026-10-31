شیرکو مام‌آقا، عکاس برجسته شهرستان بوکان، موفق شد در جشنواره بین‌المللی عکاسی بوداپست (BIFA ۲۰۲۶)، با کسب ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۳ مدال برنز و ۱۹ لوح تقدیر، رکورد بی‌نظیری را در این رویداد جهانی ثبت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان افزود: آثار مام‌آقا در دسته‌های متنوعی از جمله مردم، طبیعت، موسیقی، سفر و حتی تصاویر تولیدشده با هوش مصنوعی، مورد توجه هیئت داوران قرار گرفته و توانست جوایز متعددی را به ارمغان آورد.

رضا عباسی افزود: ۲ مدال طلای این جشنواره متعلق به آثار “آیین دف‌نوازی روستای پالنگان” در بخش موسیقی و “پرواز در غروب” در بخش طبیعت است.

 وی اضافه کرد: همچنین آثار “کودکان عشایر” و “فرشته سقوط‌کرده برهوت” موفق به کسب ۲ مدال نقره شدند و آثار “راه‌آهن کویری”، “نور در تپه‌های تاریک” و “خانه‌ای سه‌ماهه در زیر کهکشان” نیز سه مدال برنز را به همراه داشتند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بوکان با اشاره به دریافت ۱۹ لوح تقدیر در بخش‌های مختلف نظیر پرتره، سبک زندگی و هوش مصنوعی، تأکید کرد که این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت‌های هنری منطقه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد که حمایت و معرفی مستمر این استعداد‌ها در عرصه‌های بین‌المللی، برای ارتقای سطح فرهنگ و هنر منطقه ضروری است.

برچسب ها: جشنواره ، عکاسی
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درخشش عکاس بوکانی در جشنواره بین‌المللی بوداپست؛ کسب ۲۶ جایزه جهانی
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درخشش عکاس بوکانی در جشنواره بین‌المللی بوداپست؛ کسب ۲۶ جایزه جهانی