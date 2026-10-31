رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از آغاز کشت گندم آبی و دیم در سطح ۴۷۰ هزار هکتار از اراضی این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: کشت گندم آبی و دیم استان فارس از ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در شهرستان‌های شمالی اقلید و آباده آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان تاریخ کاشت در مجموع ۴۷۰ هزار هکتار گندم آبی و دیم در این استان کشت شود.

او با اعلام این خبر بیان کرد: تاکنون ۱۵ هزار هکتار گندم آبی و ۲۰ هزار هکتار گندم دیم در این استان کشت شده است.

به گفته بهجت حقیقی؛ این سطح کشت گندم در فارس شامل ۲۷۲ هزار هکتار گندم آبی و ۱۹۸ هزار هکتار گندم دیم است.

او درباره تأمین نهاده‌ها بیان کرد: بذر مورد نیاز و کود‌های پایه برای کشت گندم تأمین شده است و کارگزاران سطح استان از ۱۵ شهریور خرید، حمل و توزیع نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان در سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را آغاز کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس عنوان کرد: بر همین اساس، کشاورزان فارس در حالی فصل زراعی جدید را پیش رو دارند که مدیریت زمان کاشت، انتخاب رقم مناسب، تأمین کود پایه و آماده‌سازی بستر بذر از عوامل کلیدی افزایش بهره‌وری مزارع گندم به شمار می‌رود.

منبع: جهاد کشاورزی فارس

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، گندم آبی و دیم
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