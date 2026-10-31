شرکت آمریکایی «ویرجین گلکتیک» از فضاپیمای «آپایرون» (Apeiron) رونمایی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - شرکت آمریکایی «ویرجین گلکتیک» (Virgin Galactic) از فضاپیمای جدید کلاس «دلتا»‌ی خود با نام «آپایرون» (Apeiron) رونمایی کرد؛ واژه‌ای که از زبان یونانی باستان گرفته شده و به معنای «بی‌کران» یا «نامتناهی» است.

این نام از طریق یک نظرسنجی عمومی انتخاب شد که در آن مردمانی از ۸۳ کشور جهان مشارکت داشتند.

از میان ۲۷۶ نام پیشنهادی، چهار نام به مرحله نهایی راه یافتند: «آپایرون» (Apeiron)، «هورایزن» (Horizon - به معنای افق)، «اکسپلورر» (Explorer - به معنای کاوشگر) و «اسند» (Ascend - به معنای صعود).

مایکل کولگلایزر، مدیرعامل این شرکت، اظهار داشت که نام «آپایرون» که بیانگر مفهوم بی‌کرانگی است  تجسمی از بلندپروازی‌های این شرکت در حوزه پرواز‌های فضایی انسانی به شمار می‌رود.

این فضاپیما قادر خواهد بود تا شش مسافر را به ارتفاعی بیش از ۱۰۰ کیلومتر ببرد، بدون آنکه وارد مدار زمین شود. در طول این پرواز، مسافران برای چند دقیقه بی‌وزنی را تجربه خواهند کرد و فرصت تماشای زمین از فضا را خواهند داشت.

برنامه از سرگیری پرواز‌های مسافری برای اواسط سال ۲۰۲۷ تنظیم شده است. به گزارش وب‌سایت «لاته» (Latte)، قیمت هر صندلی ۸۵۰ هزار دلار تعیین شده و در حال حاضر حدود ۶۷۵ نفر در فهرست انتظار قرار دارند.

شرکت «ویرجین گلکتیک» در سال ۲۰۰۴ توسط میلیاردر بریتانیایی، ریچارد برانسون، تأسیس شد و بخشی از «گروه ویرجین» (Virgin Group) محسوب می‌شود.

دفتر مرکزی این شرکت در کالیفرنیا واقع شده، در حالی که تأسیسات عملیاتی اصلی آن در «اسپیس‌پورت آمریکا» (Spaceport America) در ایالت نیومکزیکو قرار دارد.

این شرکت در حوزه گردشگری فضایی فعالیت می‌کند و پرواز‌های زیرمداری را به گردشگران و پژوهشگران ارائه می‌دهد. این پرواز‌ها به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تا برای چند دقیقه بی‌وزنی را تجربه کنند و زمین را از ارتفاعی بیش از ۸۰ کیلومتر مشاهده نمایند.

نقاط عطف مهم در تاریخ این شرکت:

۲۰۱۹: این شرکت سهام خود را در بورس نیویورک با نماد معاملاتی «SPCE» عرضه کرد.  

ژوئیه ۲۰۲۱: ریچارد برانسون، بنیان‌گذار شرکت، با فضاپیمای «VSS Unity» به مرز فضا سفر کرد.  

۲۰۲۳: این شرکت انجام پرواز‌های تجاری منظم برای گردشگران را آغاز کرد. ژوئن ۲۰۲۴: این شرکت از توقف فعالیت‌های تجاری خود به مدت تقریباً دو سال و بازنشستگی فضاپیمای «VSS Unity» —که برای حمل چهار مسافر طراحی شده بود— خبر داد.

هدف از این اقدام، تمرکز بر توسعه نسل جدیدی از فضاپیما‌های کلاس «Delta» است که برای حمل شش مسافر و ایجاد درآمد بیشتر طراحی شده‌اند.

منبع: Naukatv.ru

برچسب ها: فضاپیما ، شرکت فضایی ، فضا
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