باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج نمایندگان کشورمان در ۴ وزن پایانی رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در قزاقستان به شرح زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم

میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا قرار می‌گیرد. میلاد والی زاده در یک کشتی نه چندان قابل قبول ۱۲ بر ۲ مغلوب نماینده آمریکا شد و در انتظار شانس مجدد خواهد ماند.

وزن ۷۴ کیلوگرم

امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی، اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه و جیمز گرین دارنده مدال نقره جهان در گروه یزدانی قرار دارند.

امیر محمد یزدانی در یک کشتی جذاب با حساب ۱۵ بر ۱۰ بر نماینده قدرتمند کوبا غلبه کرد و به دور یک چهارم نهایی راه یافت.

وزن ۷۹ کیلوگرم

محمد نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد و در دور بعدی موفق شد نماینده لتونی را شکست دهد و به دور یک چهارم نهایی رسید و در این مرحله باید به مصاف کادی محمدوف کشتی گیر روسی الاصل تیم بلاروس قدرتمند برود.

وزن ۹۲ کیلوگرم

امیر حسین فیروز پور نماینده کشورمان که دور اول استراحت داشت در دور دوم مقابل نماینده قرقیزستان قرار گرفت. فیروز پور در این رقابت با امتیاز ۱۲ بر ۱ بر چاپلین غلبه کرد و به یک‌چهارم نهایی رسید.

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