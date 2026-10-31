باشگاه خبرنگاران جوان - نتایج نمایندگان کشورمان در ۴ وزن پایانی رقابت‌های کشتی قهرمانی جهان در قزاقستان به شرح زیر است:

وزن ۵۷ کیلوگرم

در وزن ۵۷ کیلوگرم، میلاد والی زاده پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل هوتسولیاک از اوکراین با نتیجه ۱۱ بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور بعد مقابل اسپنسر لی دارنده مدال نقره المپیک از آمریکا با نتیجه ۱۲ بر ۲ مغلوب شد و به جدول شانس مجدد بازگشت.

والی زاده در ابتدا در مقابل سگورا گرور از گواتمالا قرار می‌گیرد و در صورت پیروزی باید با موتالیف از روسیه مبارزه کند و درصورت گذر از این حریف در رده بندی به مصاف اسلام بازرگانوف از آذربایجان می‌رود.

وزن ۷۴ کیلوگرم

در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه پیدا کرد.

ابتدا برنده مبارزه کشتی گیران ارمنستان و لهستان با جیمز گرین از آمریکا کشتی خواهد گرفت و برنده آن‌ها با امیرمحمد یزدانی مبارزه خواهد کرد. یزدانی در صورت گذر از این مرحله برای کسب مدال برنز با سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی کشتی خواهد گرفت.

وزن ۷۹ کیلوگرم

در وزن ۷۹ کیلوگرم، محمد نخودی در دور اول با نتیجه ۱۰ بر صفر سومونجون ایکراموف از تاجیکستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۲ بر ۲ آلان آمیروف از لتونی را مغلوب کرد و راهی یک چهارم نهایی شد.

نخودی در این مرحله با نتیجه ۶ بر ۴ محمدحبیب کادزیماگومدوف دارنده مدال نقره المپیک از بلاروس را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل جبرائیل حاجی‌اف از آذربایجان با نتیجه ۹ بر ۵ به پیروزی رسید و به دیدار نهایی راه پیدا کرد.

نخودی برای کسب مدال طلا مقابل لوی هاینس از آمریکا قرار می‌گیرد.

وزن ۹۲ کیلوگرم

در وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱ چاپلین از قرقیزستان را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. وی در این مرحله مقابل احمد سلطانویچ باتایف از بلغارستان با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.

فیروزپور در این مرحله مقابل ترنت هیدلی قهرمان جهان از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

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