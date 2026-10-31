استاندار گیلان با بیان اینکه در برابر حوادث طبیعی و غیر طبیعی در استان باید همگان آماده باشند، گفت: مدیریت بحران در این زمینه با توجه به گردشگر پذیر بودن استان بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در جلسه شورای پدافند غیر عامل اظهار کرد : به مناسبت هفته پدافند غیر عامل در گیلان برنامه های متنوعی در سراسر گیلان برگزار شده است.‌

استاندار گیلان با بیان اینکه در ۶۰۰ برنامه استان بحث هایی در زمینه پدافند غیرعامل مطرح می شود،گفت: گیلان با توجه به گردشگرپذیر بودن سالانه شاهد حضور گسترده مسافران در استان است.‌

وی افزود: لذا در سطح ملی باید تدابیری جهت افزایش امکانات رفاهی از جمله آرد ، بهداشت و درمان و ... در نظر گرفته شود.

حق شناس تصریح کرد: این سیل جمعیت به سمت استان های شمالی نیازمند نگاه ویژه ملی است تا رفاه گردشگران در شمال کشور با مشکلاتی رفاهی مواجه نشود.

وی با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل مردم محور در این هفته مطرح است، اذعان داشت: در این زمینه هر کجا مردم حضور بیشتری دارند باید امکانات لازم فراهم شود.

استاندار گیلان به آمادگی همه دستگاه‌ها در مقابله با هر گونه حوادث طبیعی و غیر طبیعی در استان اشاره کرد و گفت : سیل و زلزله از جمله حوادثی است که باید همگان در این راستا آمادگی لازم را داشته باشیم.

حق شناس به دو گانه سوز شدن نانوایی ها در گیلان اشاره کرد و افزود: این مقوله باید در استان پیگیری و دو گانه سوز شدن نانوایی ها با توجه به شرایط گردشگر پذیر بودن استان افزایش یابد.