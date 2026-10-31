باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -صنعت کفش قم، یکی از صنایع دیرینه و هویت‌ساز این استان است که با تکیه بر مهارت نیروی انسانی متخصص و تجربه سال‌های طولانی، جایگاه ویژه‌ای در بازارهای داخلی و خارجی پیدا کرده است.

این صنعت با تولید انواع کفش ماشینی و با کیفیت، توانسته است سهم قابل توجهی از بازار کشور را به خود اختصاص دهد و زمینه اشتغال هزاران نفر را در واحدهای تولیدی و صنفی فراهم کند.

با وجود چالش‌هایی مانند مقررات دست‌وپاگیر، دشواری تأمین مواد اولیه و مشکلات صادراتی، تولیدکنندگان کفش قم با همت و پشتکار، چرخ تولید را به حرکت درآورده‌اند و محصولات خود را به بازارهای منطقه و فراتر از آن عرضه می‌کنند.

صنعت کفش قم، با وجود ظرفیت‌های تولیدی بالا، در مسیر صادرات با چالش‌هایی دست‌وپنجه نرم می‌کند که به گفته فعالان این حوزه، پای صادرات را لنگ کرده است.

صنعت کفش قم و چالش‌های صادراتی

محمد ملاآقاجانی،رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی قم،در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به چالش‌های پیش روی صادرکنندگان این صنعت گفت: مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی، انگیزه صادرکنندگان برای صادرات به نام خود را کاهش داده است.

وی در ادامه با تأکید بر پیامدهای این مشکل تصریح کرد: کاهش انگیزه صادرکنندگان می‌تواند به کاهش صادرات و از دست رفتن بازارهای بین‌المللی منجر شود و صنعت کفش قم را با چالش جدی مواجه کند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی قم خاطرنشان کرد: برای حفظ و توسعه صادرات، لازم است مسئولان با اتخاذ تدابیر مناسب، مشکلات مربوط به تعهد ارزی را برطرف کنند تا صادرکنندگان با انگیزه بیشتری در بازارهای جهانی حضور یابند.

شناسایی بازارهای هدف و حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، راه توسعه صادرات کفش قم

ملاآقاجانی در ادامه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اتاق برای تقویت فعالیت‌های صادراتی اظهار داشت: واحدهای تولیدی می‌توانند با ارائه طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی برای شناسایی بازارهای هدف، از حمایت‌های پیش‌بینی‌شده برای تشکل‌ها بهره‌مند شوند.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی تصریح کرد: برنامه‌ریزی برای حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی نیز از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به توسعه صادرات و معرفی محصولات کفش قم در بازارهای جهانی کمک کند.

ملاآقاجانی خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های اتاق و حمایت‌های تشکل‌ها، فرصتی مناسب برای تولیدکنندگان فراهم می‌کند تا با شناخت دقیق بازارهای هدف، حضور مؤثرتری در عرصه صادرات داشته باشند.

انتقاد از شرایط دشوار صادرکنندگان کفش قم

رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی قم، در ادامه با انتقاد از شرایط پیش‌روی صادرکنندگان اظهار داشت: مشکلات مربوط به رفع تعهد ارزی و برخوردهای صورت‌گرفته با برخی صادرکنندگان، انگیزه فعالان اقتصادی برای ثبت صادرات به نام خود را کاهش داده است.

وی در ادامه با اشاره به پیامدهای این وضعیت تصریح کرد: به‌گونه‌ای که برخی واحدها برای پرهیز از تبعات احتمالی، ترجیح می‌دهند صادرات خود را با کارت بازرگانی دیگران انجام دهند و این امر، زیان‌های قابل توجهی به اقتصاد کشور وارد می‌کند.

ملاآقاجانی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از این رویه و حفظ انگیزه صادرکنندگان، لازم است مسئولان با بازنگری در سیاست‌های ارزی و رفع موانع موجود، زمینه ثبت صادرات به نام خود را فراهم کنند.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی قم، در ادامه با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق صادرکنندگان تصریح کرد: حل این مسائل نیازمند مطالبه‌گری و پیگیری مستمر است و فعالان اقتصادی نباید از دنبال‌کردن پرونده‌های خود صرف‌نظر کنند.

وی در ادامه با هشدار درباره پیامدهای بی‌توجهی به مشکلات تصریح کرد: بی‌توجهی به مشکلات می‌تواند روند رسیدگی و احقاق حقوق صادرکنندگان را دشوارتر کند و فرصت‌های موجود را از بین ببرد.

ملاآقاجانی خاطرنشان کرد: صادرکنندگان باید با وحدت و همدلی، خواسته‌های خود را از مسئولان پیگیری کنند و اتحادیه نیز در این مسیر، حامی و پشتیبان آنان خواهد بود تا حقوق قانونی فعالان اقتصادی احقاق شود.

تعهد ارزی، مهم‌ترین مسئله مشترک صادرکنندگان

محمد ملاآقاجانی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی قم، در ادامه سخنان خود مشکل رفع تعهد ارزی را از مهم‌ترین مسائل مشترک واحدهای صادراتی کشور دانست و اظهار داشت: این موضوع از سوی اتاق بازرگانی ایران، تشکل‌های صنعت کفش و اتحادیه صادرکنندگان در حال پیگیری است.

وی در ادامه با اشاره به مذاکرات انجام‌شده تصریح کرد: با توجه به مذاکرات و نشانه‌های موجود، امیدواری‌هایی نسبت به حصول نتیجه وجود دارد و انتظار می‌رود این مشکل با همکاری مسئولان برطرف شود.

ملاآقاجانی خاطرنشان کرد: حل مشکل تعهد ارزی می‌تواند انگیزه صادرکنندگان را برای ثبت صادرات به نام خود افزایش دهد و زمینه رونق صادرات و حضور مؤثرتر صنعت کفش در بازارهای جهانی را فراهم کند.

پیگیری موانع پیش روی صادرکنندگان کفش قم

رئیس اتحادیه صادرکنندگان کفش ماشینی استان قم، با اشاره به فعالیت یک‌ساله تشکیل اتحادیه اظهار داشت: هدف اصلی از تشکیل اتحادیه، کمک به توسعه صادرات واحدهای صنعت کفش و پیگیری موانعی است که صادرکنندگان در مسیر فعالیت خود با آن مواجه‌اند.

وی در ادامه با تشریح وظایف این اتحادیه تصریح کرد: این تشکل تلاش می‌کند با شناسایی مشکلات و موانع پیش روی صادرکنندگان، زمینه‌های لازم را برای حضور مؤثرتر صنعت کفش قم در بازارهای بین‌المللی فراهم کند.

ملاآقاجانی خاطرنشان کرد: با هماهنگی میان صادرکنندگان و مسئولان، می‌توان موانع موجود را برطرف کرد و صنعت کفش قم را به جایگاه شایسته‌ای در عرصه صادرات رساند.