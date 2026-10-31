دانش آموز بوکسور گلستانی که از رقابت با ورزشکار صهیونیستی انصراف داده بود، در گرگان مورد استقبال جمعی از ورزش دوستان و مسئولان قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مونا محمد قاسمی - امیرمحمد رستم‌پور، دانش‌آموز ۱۷ ساله بوکسور گرگانی و نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم ایران در مسابقات جهانی جوانان مونته‌نگرو، در پی قرار گرفتن در مسیر رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی، از ادامه رقابت‌ها انصراف داد و امروز مورد استقبال مردم و مسئولان استانی قرار گرفت.

فرمانده سپاه نینوا خطاب به این نوجوان گفت:  این جوان با انصراف از ادامه رقابتها در پی قرار گرفتن در مسیر رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی، پرچم عزت مردم و آزادی خواهی را بالا برد.

امیر محمد رستم پور گفت: خود را سرباز این وطن می‌دانم و جانم را فدای این سرزمین می‌کنم، از تصمیمی که گرفتم پشیمان نیستم.

وی سابقه کسب مدال برنز قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوان، مدال برنز مسابقات آسیا در العین امارات و کسب سه مدال کشوری را در کارنامه دارد.

برچسب ها: استقبال ، بوکسور
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استقبال از بوکسوری که حاضر به رقابت با نماینده رژیم صهیونیستی نشد
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